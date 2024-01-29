Ракетний удар по Харкову: що відомо про долю лабрадорів та цуценят, будинок яких знищила Росія

Цуценята з Харкова, які напередодні потрапили під російський обстріл, обживаються на Черкащині. Російський снаряд упав просто біля їхнього будинку. У хаті повилітали вікна і двері, цуценят - порозкидало по кімнаті. Відео виклала господиня, щоби попросити допомогти вивезти собак. Усіх лабрадорів евакуювали того ж дня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар

Маленькі лабрадори ретривери дивом вижили після останніх обстрілів Харкова.

"Ми годували всіх, я вже догодовувала останнє цуценя. Коли почались звуки вибухів десь подалі, я пересіла під стіну і ввімкнула камеру", - згадує господиня тварин Рита Зеленська.

Рита Зеленська

Рита виклала відео наслідків ударів у мережу, аби попросити допомоги вивезти собак. Бо після обстрілу - у них вже не було на чому. Їхнє авто було потрощене, собачі вольєри зруйновані. Після цього містяни одразу прийшли на допомогу. Того ж дня небайдужі допомогли вивезти тварин з Харкова.

Собаки з Харкова доїхали на Черкащину. Село Деньги для них не чуже. Сюди родина з собаками евакуйовувалася ще у 2022 році. Покликали друзі. Тоді ж придбали тут невелику хату, навели у ній лад, пожили і вирішили повернутись до Харкова.

Рита Зеленська із лабрадорами

Додому повернулися в кінці вересня, а вже за три місяці дому у них не стало. Запечені рани на голові - показує господиня і щиро радіє, що їхні підопічні вціліли. Цуценята сліпі повзали по склу і не поранили жодної лапки. Жодної подряпини на старших собаках.

Виставки, на яких собаки демонстрували свої вміння - в країні через війну не проводяться. Господині впенені, що після перемоги України на полі бою, перемагатимуть українські собаки і на змаганнях. Бо вони не просто породисті, вони бойові.

Родина Зеленських із собаками

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цуценята дивом вціліли під обстрілом! Як склалась доля лабрадорів, яких побачив весь світ

Нагадаємо, у Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після "прильоту" по будинку його бабусі у Харкові.

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