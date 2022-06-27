Ракетний удар по Києву: біля обстріляного росіянами ЖК досі працюють рятувальники

Наразі кранами розбирають завали на верхніх поверхах.
У Києві біля обстріляного росіянами столичного житлового комплексу на Лук'янівці досі працюють рятувальники.
Кранами розбирають завали на горішніх поверхах. Щоби роботи тривали без зупинок і ніхто не заважав їх виконувати, поліція перекрила всю вулицю. Пообіді прохід планували відкрити, та пізніше уточнили - розбір завалів може затягнутися.
Про це йдеться у випуску ТСН 19:30 за 27 червня 2022 року.
Чотири рашистські ракети вдарили по столичній Лук'янівці напередодні зранку. Влучили в цивільні будинки і на територію дитячого садка. Одна людина загинула. Шестеро, зокрема й дитина - опинилися у лікарні. І це вже втретє російські ракети летять у цей район Києва. Місцеві жителі припускають: окупанти ціляться у відомий ще з радянських часів завод, вважаючи його військовим об'єктом, хоча вже кілька десятиліть він таким не є.
Нагадаємо, стало відомо, звідки Росія атакувала Київ.
Раніше в ISW назвали імовірні причини обстрілу росіянами житлового будинку в Києві.
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