Ракетний удар по Києву: що відбувається на Оболоні, куди впали уламки російського снаряду

Жителі 14-поверхівки на столичній Оболоні оговтуються від вечірнього "прильоту" уламків ракети в їхні помешкання. Найбільше пошкоджень зазнали три квартири з 6 по 8 поверхи. На щастя, минулося без поранених. Усі відбулися переляком. І лиш одна літня жінка через гостру реакцію на стрес дотепер у лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

14-поверхівка постраждала на Оболоні через чергову ракетну атаку на столицю. Пан Микола вигрібає з балкону те, що донедавна було його зимовими речами. Каже, просто диво, що його з дружиною в момент влучання вдома не було. Про те, що горить помешкання дізнався по телефону від сусідки.

Уламки ракети

Окрім квартири пана Миколи, постраждали і інші помешкання. Майже всюди вибиті вікна. В кількох квартирах, ось як тут на сьомому поверсі - зайнялася пожежа і все майно перетворила на попіл. Але головне, що всі живі. П'ятьом мешканцям медики надали допомогу на місці. І лиш одну літню жінку шпиталізували з гострою реакцією на стрес. Вона й досі в лікарні.

Рятувальники й медики прибули сюди вже за кілька хвилин після влучання. Гасили пожежі, прибирали понівечені та обгорілі речі, допомагали переляканим мешканцям і пустили їх додому, поки не переконались, що там безпечно. Виняток зробили хіба для однієї дівчини - бо на горішньому поверсі у квартирі був її кіт.

Те, що прилетіло у такий тихий спальний район Києва на самісінькому краю міста стало шоком для його жителів. Поряд з висоткою парк і алея, якою місцеві ходять на берег Дніпра. Він тут у кількох хвилин пішки. У цей час доби, недільного вечора тут неймовірна кількість сімей із дітьми. І те, що ніхто не постраждав - просто диво. Адже уламки від ракети розлетілись далеко від висотки.

Наслідки удару

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Києву до медиків звернулися пʼятеро потерпілих.

Читайте також: