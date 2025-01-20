Ракетний удар по Києву: скільки загиблих і що сьогодні відбувається на місці обстрілу (фото, відео)

У суботу, 18 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву. Що зараз відбувається на місці події?

Напередодні росіяни атакували столицю. На Київ летіли спочатку "Шахеди", а над ранок – "Іскандери". Загинули люди, руйнувань зазнали автівки, десятки будинків та закладів поруч із метро Лук'янівка – це Шевченківський район.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Росіяни атакували Шевченківський район столиці. Рятувальники прибули за лічені хвилини. Вогонь вирував в трьох автівках. Найбільше в мікроавтобусі.

В мікроавтобусі була жінка і чоловік, врятувати їх не вдалося. Ще одним загиблим виявився хлопець, що на момент удару був біля входу у метро Лук'янівка.

Міг бігти до укриття, а можливо саме виходити з нього. Бо після нічної тривоги через "Шахеди", саме пішли відбої, кажуть очевидці.

Далі був удар балістичними ракетами "Іскандер-М", повідомили у Повітряних Силах України. За словами речника, Юрія Ігната, одну із ракет було збито на малій висоті тож бойова частина вибухнула вже на землі, звідси і такі пошкодження. Наслідки цього чергового російського терористичного удару оперативним службам довелося ліквідовувати увесь день і навіть ввечері.

Ракета, якою росіяни обстріляли Київ

Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розповіла, що у Шевченківському районі Києва триває ліквідація наслідків ракетної атаки.

"Комунальники продовжують латати діру на дорозі. Під землею був пошкоджений трубопровід. Станом на зараз витік ліквідували. На місці працюють електрики. Рух вулицею Іллєнка обмежений, через що трафік у райоеі ускладнюється. Комунальники розповіли, що більшу частину робіт вони вже виконали", – розповіла кореспондентка ТСН.

ТСН новини 12:00 20 січня. День Х для Трампа! Київ наживо - чи ліквідовують наслідки атаки?

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Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокрема, наслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка". Троє загиблих.

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