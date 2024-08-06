Ракетний удар по Києву: як путінська армія змінює тактику і коли очікувати наступного обстрілу

Ракетна та дронова атака по Україні в ніч проти 6 серпня продемонструвала, що путінська армія вчергове використала, ймовірно, і північно-корейські ракети.

Як може змінитися для України ситуація з ракетними обстрілами вже найближчим часом – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Люди, які мають можливість комунікувати з Генштабом, кажуть, що запуски відбувалися з Воронезької області. Велика відстань. Це означає, що всі ми перебуваємо в зоні ризику. Навіть Київ не є безпечним регіоном. Балістичні ракети летять на надзвичайно великій швидкості – залишається обмаль часу, щоб відреагувати на сигнал повітряної тривоги", – каже Селезньов.

Звіт Повітряних сил ЗСУ про збиті ворожі цілі / Скриншот

За його словами, зараз достеменно невідомо про кількість, яку Північна Корея дала путінській армії.

"Ворог часто починає використовувати ракети північно-корейських виробників. Це проблема. Достеменно невідомо, скільки таких ракет Північна Корея передала, але навіть кілька десятків можуть створити для нас серйозну проблему. Кожна з них – це руйнування, каліцтва, смерть цивільного населення. Систем ППО, які здатні знищувати такі ракети – їх дуже мало", – пояснює експерт.

Шукають місцерозташування F-16

Експерт додає, що зараз окупанти намагаються з’ясувати місцерозташування літаків F-16.

"Ключове: ворог зараз активно пильнує за нашими F-16. Йому вкрай важливо, зокрема і для досягнення певного пропагандистського ефекту. створити обставини, за яких ми втратимо хоча б перший F-16. Тому вони б’ють по аеродромах, шукають вірогідні місця розташування F-16. Водночас працюють і по інших військових об’єктах, але куди саме минулої ночі летіли ракети – це невідомо", – каже Селезньов.

За оцінками експерта, найімовірніше, у ворога є відповідний ресурс для того, щоб вчиняти такі раптові і дуже небезпечні для нас ракетні атаки.

"Поки ми налаштовувалися на те, що минула ніч може бути тривожною через використання ворогом "Шшахедів", він зненацька вдарив балістикою. Я думаю, що ворог шукає шляхи та можливості, щоб діяти в незвичний для нас спосіб", – впевнений Селезньов.

Які інтервали між обстрілами

На це питання експерт відповідає так: "Я думаю, що постачання ракет певною мірою стале. Кім Чен Ин демонструє на широкий загал, що є 250 пускових установок. Думаю, що такий собі тиловий фронт на базі підприємств оборонно-промислового комплексу Північної Кореї даватиме про себе знати, а обсяг виготовлення ракет може бути значним. Тобто обстріли можуть бути частішими, і з урахуванням того, що йдеться про балістику, збивати її нам буде важко".

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