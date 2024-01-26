Ракетний удар по Києву: яка ситуація у спорткомплексі "Локомотив" (фото, відео)

У Києві продовжують розбирати спортивний комплекс "Локомотив". Ворожі ракети влучили у нього 23 січня. Будівля понівечена, дах обвалився, уламки стіни відлетіли на поле. Відновленню критий спортивний комплекс не підлягає. Там щодня тренувалися кілька сотень дітей. Тепер заняття перенесли на інші спортивні майданчики.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Сьогодні молоді футболісти, які раніше займалися на цьому стадіоні, провели символічне тренування. Вони радо повернулися на домашню арену. Батьки хлопчаків так само раділи, хоча спочатку були шоковані тим, що сюди прилетіли уламки.

"Коли побачили фотографії, ми були шоковані. Були стримані. На початку синові не сказали", - каже мати вихованця дитячої футбольної академії "Локомотив" Алла Колбовська.

Син Алли і загалом уся команда мужньо сприйняли звістку і продовжили тренуватися.

Тренування на "Локомотиві"

"Ближні поля, трохи осколки, повилітало скло. Вони були дуже гарячі і трошки поприлипали до штучного нашого покриття. Ми ходили там тренерами, віддерали їх", - каже тренер футбольної академії "Локомотив" Олег Буцько.

У комплексі немає світла, води та інших комунікацій. Частина роздягалень була у зруйнованому корпусі. Тож переодягтися поки нема де. Дітей просять приходити вже максимально у формі. Як варіант – користуватись наметом, який він опалюється буржуйкою.

"Локомотив"

"На фоні тих подій які відбуваються в країні .я не можу сказати що це якась незручність. Для нас нічого страшного, для дитини головне що є тренер, є поле, є друзі, є м'яч, є футбол і його звичне спортивне життя продовжується", - каже мати вихованця дитячої футбольної академії "Локомотив" Ірина Тітаренко.



Керівництво комплексу не дивлячись на великі руйнування у майбутнє дивляться оптимістично. І вже почали набирати нових вихованців. Наразі продовжують розбирати завали. Будівля відновленню не підлягає. Тож її зноситимуть.

Нагадаємо, 23 січня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу столиці одна людина перебуває в стані клінічної смерті, ще 21 – отримали поранення.

Читайте також: