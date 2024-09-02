Ракетний удар по Києву: загроза від "Іскандерів" та чи будуть повторні удари у вересні

Вересень для Києва почався з комбінованого повітряного удару. РФ вдарила по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами. Саме так Путін привітав київських школярів з днем знань – вибитими вікнами у школах та дитсадках.

Для повітряного удару по Україні ворог застосував – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА. Було збито: 9 з 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 13 з 14 крилатих ракет Х-101; 20 з 23 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

4 ракети С-300/С-400 не вдалося збити, а також одну ракету невідомого типу.

У Повітряних силах додають, що одна крилата ракета Х-101 та 3 БпЛА не досягли цілей і були локаційно втрачені.

Що пошкодили у Києві?

Більшість ракет атакували саме Київ. За інформацією КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у декількох районах столиці:

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням та на легкові автомобілі. Пошкоджене приміщення входу до станції метро "Святошин", але на роботу метрополітену це суттєво не вплинуло.

зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням та на легкові автомобілі. Пошкоджене приміщення входу до станції метро "Святошин", але на роботу метрополітену це суттєво не вплинуло. У Голосіївському районі сталося падіння уламків на корпус котельні одного із закладів освіти та її часткова руйнація. Пожежу ліквідовано.

сталося падіння уламків на корпус котельні одного із закладів освіти та її часткова руйнація. Пожежу ліквідовано. У Шевченківському районі – падіння уламків на нежитлове приміщення. Пошкоджень зазнав Ісламський культурний центр та його мечеть – вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та стеля.

Також зафіксовано падіння дрібних уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах.

В КМВА додають, що поранення отримали троє людей, двох було госпіталізовано.

Били високоточними ракетами

ТСН.ua з’ясовував особливості цього комбінованого ракетного удару.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, за тактикою дій, особливість цієї атаки полягає у тому, що ворог використовував високоточні крилаті ракети.

"Крилаті ракети – високоточна зброя, у якої допустиме відхилення від цілі лише декілька метрів. Це ж стосується і балістичних ракет. Тобто ворог наносив удар по конкретних цілях у Києві. І дуже добре, що їх збила наша ППО. Також були застосовані і північнокорейські ракети – KN-23, але система наведення в них "кульгає". Загалом, вони виконують лише руйнівну функцію для морально-психологічного впливу на українців", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Київ пережив черговий масований ракетний удар 2 вересня / Фото: ТСН.ua

Знову застосували "зірковий удар"

Експерт додає, що цього разу ворог знову виконав "зірковий удар" – коли декілька засобів повітряного нападу в один час та з різних боків заходять на визначену ціль.

"Відбити таку атаку дуже складно. Сьогодні ворожі крилаті ракети заходили на столицю одночасно та з різних боків. І у цей момент росіяни завдали удару ще й балістикою, яка за хвилини досягає цілі, що в рази ускладнило роботу нашої ППО. Адже балістику можуть збивати тільки батареї Patriot та SAMP/T. Тому нашим зенітникам було дуже непросто у ці хвилини", – зазначає Ігор Романенко.

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Військовий експерт нагадує, що росіяни вдосконалили та модернізували свої крилаті ракети. Вони обладнані тепловими пастками, щоб вводити в оману нашу протиракетну оборону. А ще оснащені висотомірами, що дозволяє огинати рельєф місцевості та виконувати завдання на малих та максимально допустимих малих висотах.

Експерт підкреслює, що раніше російські крилаті ракети були для нас більш простими цілями і їх досить швидко збивала ППО, але зараз, після вдосконалення ворогом, їх набагато важче знищувати.

"Думаю, що не всі російські ракети були збиті на сто відсотків, але більшість з них вдалося знищити аби вони не змогли виконали своє завдання", – каже експерт.

Ракетний обстріл Києва 2 вересня

Чим небезпечний "Іскандер-М"?

Цікавий момент: нашій системі ППО вдалося збити тільки 9 з 16 балістичних ракет "Іскандер-М". Військовий експерт погоджується, що збивати їх дуже складно та пояснює у чому небезпека.

"Збиття лише 9 з 16 "Іскандер-М" – свідчить про те, що у Києві та у столичному регіоні ще більш-менш вистачає протиракетних засобів для ефективної оборони, а по всій території України їх явно бракує. Саме тому росіянам вдається проходити нашу ППО та їх ракети досягають цілей", – розповідає Ігор Романенко.

Експерт підкреслює, що "Іскандер-М" – це швидкісна балістична ракета, яку здатні збивати лише батареї Patriot та SAMP/T.

"Але ж не забуваймо, що з пускової установки ворог здатен запускати і "Іскандер-К" – високоточну крилату ракету, яка може змінювати маршрут та завдавати удару з будь-якого напрямку. Обидва "Іскандери" – це високоточна зброя, відхилення від цілі – 10 метрів. Зараз Росія виробляє за місяць до 100 сучасних ракет. "Іскандерів" – десь до 30 на місяць. Тому можуть їх накопичувати для нанесення масованих чи комбінованих ударів", – пояснює Ігор Романенко.

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Бойове хрещення у якості командувача ПСУ

Військовий експерт вказує на ще один важливий момент – управлінський. Відбиття цієї повітряної атаки очолював вже новий виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил України – Анатолій Кривоножко, генерал-лейтенант, Герой України, який займає посаду командувача повітряного командування "Центр", найбільшого з чотирьох за площею в Україні.

"Останні два з половиною роки саме повітряне командування "Центр" займається захистом Києва та столичного регіону під керівництвом генерала Кривоножко. Тож минулої ночі йому довелося відбивати атаку не лише на Київ – всієї України. Вважаю, що це був своєрідний іспит. І генерал достойно його пройшов. Раніше давалося місяць для входження на посаду, а зараз цього часу немає, тож до роботи він став одразу. До речі, виконувати обов’язки завжди складніше, ніж безпосередньо командувати. Життя покаже, як воно буде далі, але цей етап, з відбиттям атаки за минулу добу, наші сили ППО виконали успішно", – зазначає Ігор Романенко.

Ракетний обстріл Києва 2 вересня

Чи будуть повітряні удари у вересні?

Разом з тим, ворогу вдалося пошкодити у Києві чимало об’єктів. Ми поцікавилися у експерта: якщо Путін так починає з початку вересня, то чи не загрожує це тим, що подібні обстріли будуть продовжуватися увесь перший осінній місяць?

"Про мстивість Путіна усім відомо – це його єство. Свою помсту він не став виконувати саме у День Незалежності України, можливо, через вплив наших міжнародних партнерів, тому накопичені ресурси розподілили та використовують зараз, порціями. Можливості для атак у вересні у Путіна є, але не на щодня. Для цього ворогу потрібно накопичувати відповідні ресурси. Тож загроза подібних ударів буде залишатися, допоки ми не отримаємо інструментарій, щоб бити по російських заводах, аеродромах, базах зберігання зброї. Лише після цього можна розраховувати на зменшення потенціалу противника по нанесенню повітряних ударів", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: фото наслідків.

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