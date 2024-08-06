Ракетний удар по Києву "земля-земля": експерт пояснив задум Путіна і куди зникли Ту-95

Росія знову завдала ракетного удару по Києву та столичному регіону в ніч проти 6 серпня. Цього разу ворог використав ракети та дрони, а ще дещо змістив нанесення удару по часу завдавши його близько опівночі.

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що особливістю цієї атаки було те, що по Києву та столичному регіону запустили ракети класу "земля-земля".

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"Цього разу не було ракет з морської чи повітряної платформ пуску. Це свідчить про те, що, можливо, все ж існує домовленість між США та РФ: якщо останні не будуть застосовувати свою стратегічну авіацію для пусків ракет по Україні, то з нашого боку не буде ударів по місцях їх базування", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Військовий експерт звертає увагу, що 12 липня відбулася телефонна розмова між міністром оборони США Ллойдом Остіном та керівником оборонного відомства РФ Андрієм Бєлоусовим.

"Росіяни просили, щоб Україна не наносила удари під час параду військово-морського флоту РФ у Санкт-Петербурзі 28 липня. Як бачимо, під час параду нічого не сталося, але з часу тієї телефонної розмови міністрів, ворог не застосовує пусків ракет з бортів стратегічних бомбардувальників. Гадаю, що саме тому під час вчорашньої атаки РФ використала тактичну авіацію і вдарила ракетами Х-59 та чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, дві з яких були збиті нашою ППО. Ворог запустив їх з наземних пускових платформ та додав до атаки БПЛА. До цього Київ та столичний регіон росіяни атакували лише дронами", – розповідає Ігор Романенко.

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Що могло бути ціллю ворога

За словами експерта, ціллю атаки могли бути енергетичні або військові об’єкти.

"Гадаю, що подібні удари росіяни будуть наносити і надалі, аби не застосовувати стратегічну авіацію та пуски ракет Х-555 чи Х-101. Саме тому ворог зараз робить акцент на баражуючих боєприпасах, а щоб посилити ефективність цих атак додає до них ракети", – зазначає Ігор Романенко.

Він розповідає, що росіяни часто змінюють час завдавання атак, модернізують та вдосконалюють свої дрони. Все робиться, щоб пройти нашу систему ППО.

Чи можуть завдати масований удар?

ТСН.ua поцікавилися у експерта: чому ворог використав саме чотири ракети і чи може завдати більш потужний удар, скажімо, з 30 ракет.

"Думаю, що зараз ворог на масовану атаку не спроможний, враховуючи не використання стратегічної авіації, а відповідно і ракет Х-555 чи Х-101, виробництво яких вони налагодили. Флот окупантів фактично витіснений, залишилися лише підводні човни у Чорному морі. А ось ракет "Іскандер-М" вони не можуть багато виробляти, як і "Калібрів", про що свідчить застосування ракет північнокорейського виробництва. Загалом у ворога достатня кількість ракет, аби тероризувати мирні міста України", – пояснює Ігор Романенко.

До речі, під час останньої атаки по Києву, ворог використав балістичні північнокорейські ракети KN-23. Одна з ракет розвалилася в повітрі та впала в лісі на околиці Броварів. Куди нею планував поцілити ворог – невідомо, але зрозуміло, що це дуже небезпечна зброя.

Ракетний удар по Києву / Колаж ТСН.ua

Чому під прицілом Київ?

Останнім часом росіяни все частіше атакують Київ та столичний регіон. А перед цими атаками були одиночні дрони-розвідники, які наша ППО збивала на території Київської області.

"Ворог наносить удари по тих місцях, які вважає за потрібне атакувати на поточний час. Росія хоче саме так впливати на Київ – шукає цілі, проводить розвідку та здійснює атаки. Таке у них завдання, яке вони не припинять до кінця війни", – зазначає військовий експерт.

Чи відбивали ворожу атаку F-16

Щодо роботи F-16, які отримала Україна, то Ігор Романенко каже, що ці винищувачі можуть бути залучені лише для знищення "Шахедів" та крилатих ракет.

"Закордонні джерела стверджують, що F-16 вже були залучені до відбиття ворожих атак, як частина нашої системи ППО. Збивати балістику F-16 не можуть, на це здатні лише винищувачі F-35 за умов отримання своєчасної інформації про таку атаку. Наші F-16 можуть збивати дрони та крилаті ракети, а також ворожі літаки та гелікоптери, але для цього потрібно заходити у зону бойових дій. Зараз, я гадаю, так ризикувати винищувачами ніхто не буде", – каже Ігор Романенко.

Винищувачі F-16 / Фото: Getty Images

Чому зосередилися на центрі

ТСН.ua поцікавилися у експерта, чому ворог регулярно змінює географію нанесення ракетних ударів.

Ігор Романенко каже, що саме командування ворога приймає воєнно-політичне щодо нанесення ударів та зосереджує на цьому всі зусилля.

"Зараз вороже командування вважає, що доцільно атакувати саме Київ та столичний регіон. Столиця завжди була бажаною ціллю у Путіна, а якщо ще отримують розвідувальні данні про якесь виробництво у Києві чи у столичному регіоні, то удари наносять саме туди. Ви ж пам’ятає, як часто раніше ворог наносив удар в районі міста Стрій на Львівщині. Тоді росіяни намагалися пошкодити енергетичні об’єкти і цей регіон був пріоритетним. Все просто – розвідка ворога працює. Коли має певні данні, вони шукають можливість для нанесення ударів та реалізують це при наявності відповідного озброєння. Так працюємо і ми, але у Росії, на жаль, більше можливостей для нанесення таких ударів, ніж у нас", – підсумовує Ігор Романенко.

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