Ракетний удар по Києву: Жданов відповів, куди РФ намагалася поцілити

У Києві російська армія переважно намагається влучити у промислову зону та об’єкти інфраструктури.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Найімовірніше, вони передбачають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими забезпечується потім фронт”, – вважає військовий експерт.

За його словами, росіяни мають “психологічну травму” через те, що не можуть пробити українську систему протиповітряної оборони в Києві.

“Скільки б вони не намагалися, якими б ракетами вони не здійснювали по нас пуски, але систему ППО вони пробити в Києві не можуть. І це їх бентежить кожного разу. От навіть сьогодні більша частина ракет пішла на західну частину України, але на Київ однаково частина йде. Теж саме під час атаки дронами. Хоча б частина цих дронів під час масованої атаки направляється на Київ”, – розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, російська армія вранці 21 серпня завдала масованого удару по Україні. Це одна з найбільших атак РФ за останній час. Вибухи пролунали в Києві, Черкасах, Рівному, Хмельницькій і Львівській областях. Також ворог обстріляв Херсон, Харків і Дніпропетровщину.

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