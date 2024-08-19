Ракетний удар по Київській області: місцеві жителі розповіли про наслідки обстрілу

Російські окупанти напередодні вкотре атакували ракетою Київську область. Ворожу ціль вдалось збити, проте її уламки наробили лиха.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Російську ракету на Київщині українська ППО змогла збити, але її уламки наробили чимало шкоди. Ударною хвилею знесло частину будинку. У цей час у будинку були люди. Зараз тут суцільна руїна із однієї сторони, знищене авто, гараж, уся присадибна територія. Господарі цього маєтку не хочуть говорити на камеру, бо досі у шоковому стані. Поза кадром розповідають, у момент вибуху їх накрило мотлохом, із хати вибирались через вікно. Їх, певні, урятувало лише диво.

Зруйнований через російський ракетний удар будинок на Київщині

Сусідній будинок наче розпатрали із середини. Дах змістився, все розкидало. Упав навіть бетонний паркан. Жодну із цих осель уже не можна буде відновити. Ударна хвиля, розповідають жителі садового товариства пішла далі. Комусь повибивала шибки, комусь двері.

"Найближчі будинки, ми маємо по 7-8 вибитих вікон. Трошки перелякалися, бо не знаємо, що це було", - кажуть місцеві.

На тривоги, зізнаються люди, тут реагують. Бо до цього уламки вже падали неподалік

15 метрова вирва у землі – це приліт уже другої російської ракети. Розбиті будинки навколо – жертви її ударної хвилі.

Вона почула вибух у сусідньому садовому товаристві, розповідає Лариса. Спустилася із другого поверху і побачила на вулиці свого чоловіка. У будинку, розповідає жінка, не було підвалу, тому вона забігла сховатись під сходи. 17-

Лариса певна, вона і чоловік також чудом уціліми і відбулися лише синцями. Бо другий поверх, де подружжя ночувало - нині більше нагадує руїну. Стіни дали тріщини, дах може упасти у будь-яку мить, тому найімовірніше будинок доведеться зносити.

Наслідки обстрілу Київщини

Віктор Петрович про руйнування дізнався телефоном від сусідів. Напередодні вечорі був на дачі із дружиною. В останній момент, каже, вирішили поїхати в Київ, додому.

"Буває лишається ночувати. А в цю ніч як відвело", - каже він.

Другий поверх, де також була їхня спальня майже завалився, ганок просто викинуло ударною хвилею. Тож тепер чоловік чекає на правоохоронців, які зафіксують збитки. Якої шкоди завдали російські ракети – від ранку документують і представники місцевої громади. Кажуть, руйнувань сумарно зазнали 3 садових товариства.

"Відомо про шість капітально зруйнованих будинків. Ще не чітко зрозуміла кількість постраждалих, бо це садове товариство. Не скрізь живуть люди, тому будемо дивитися по кількості заяв", - каже заступниця голови Великодимерської громади Лідія Сичова.

І знову ж наголошують – лише дивом ніхто не зазнав серйозних поранень. Постраждалим запропонували допомогу, зокрема й психологічну. Бо чимало людей досі шоковані. І до кінця не розуміють, що змогли вижити у справжньому жаху.

Нагадаємо, що під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою

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