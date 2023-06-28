Ракетний удар по Краматорську: все про атаку, загиблих і постраждалих (фото, відео)

Наймолодшій жертві російського удару було всього 8 місяців. А серед постраждалих опинилися українська письменниця.

Російські окупанти вдарили по Краматорську ракетами С-300 ввечері 27 червня, вбивши 9 та поранивши 56 людей. Рятувальники досі шукають людей під завалами зруйнованих будівель.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетний удар по Краматорську 27 червня.

Російські війська ввечері 27 червня завдали двох ударів ракетами С-300 по Краматорську Донецької області. За даними керівника офісу президента Андрія Єрмака, ворог влучив у заклад харчування в центрі Краматорська, а друге влучання було в селі Біленьке.

Куди влучили окупанти і які руйнування

Керівник ОВА Павло Кириленко інформував, що окупанти поцілили поблизу кафе у Краматорську, де було велике скупчення людей. Спершу повідомлялося про 15 поранених внаслідок атаки, однак згодом ця кількість суттєво зросла. Люди опинилися під завалами зруйнованих будівель, тож надзвичайники почали пошуково-рятувальну операцію.

Згодом Кириленко уточнив, що загарбники вдарили по піцерії, під завалами якої опинилися люди.

"На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. Поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів", – інформував очільник області.

Водночас в Офісі генпрокурора повідомляли, що в епіцентрі вибуху опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки та двері.

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Загиблі і постраждалі після ракетного удару по Краматорську

Станом на ранок 28 червня було відомо про дев'ятьох загиблих (серед них троє дітей) та 56 поранених (серед них одна дитина) внаслідок ракетного удару.

Щодо вбитих ворогом дітей, то повідомлялося про загибель 15-річного хлопця, 17-річної дівчини та 8-місячного немовляти.

В Управлінні освіти Краматорської міськради повідомили, що під час російської атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, які були ученицями ЗОШ №24.

"Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", – повідомили у відомстві.

Загиблі у Краматорську сестри Юлія та Анна Аксенченко / Фото: Управління освіти Краматорської міськради

Серед постраждалих опинилися і троє іноземців: це колумбісйькі письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес. Про це Абад та Харамільо повідомили у спільній заяві.

Іноземці обідали з українською письменницею Вікторією Амеліною в ресторані, по якому вдарила ракета. Внаслідок удару Харамільйо, Абад та Гомес отримали легкі поранення. Водночас Амеліна зазнала поранення в голову, її стан важкий.

Поранений у Крамоторську колумбійський політик Серхіо Харамільо / Фото: twitter.com/JoseMAcevedo

Поранений у Крамоторську колумбійський письменник Гектор Абад / Фото: twitter.com/JoseMAcevedo

В Офісі генпрокурора повідомили, що після російської атаки розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловився про ракетний удар по Краматорську у своєму вечірньому відеозверненні.

"Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину (вечір 27 червня – ред.) понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів", – сказав глава держави.

Він наголосив, що кожен такий прояв терору доводить всьому світові, що Росія заслуговує лише на одне – поразку і трибунал, справедливі та законні суди проти всіх убивць і терористів.

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