Ракетний удар по "Новій пошті" у Харкові: розповіді очевидців та звідки окупанти запустили КАБ

Окупанти вкотре атакували Харків. Російська авіабомба поцілила на територію поштового відділення. Це сталося напередодні ввечері, коли співробітники підприємства розвантажували автівки з посилками.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової

Окупанти вдарили по поштовому відділенні, щонайменше 8 вантажівок вщент згоріли. Від транспорту лишилися тільки корпуси. Кілька годин рятувальники гасили полум’я.

Це було вантажне поштове відділення у Слобідському районі Харкова. На момент обстрілу тривало завантаження посилок у автомобілі.

"Один водій загиблий. ми наразі ідентифікували його лише по спискам, однак у зв'язку з тими тілесними ушкодженнями, які він отримав, нам доведеться знову використовувати ДНК-лабораторію. Попередньо відомо, що загиблий 40-річний чоловік був водієм", - каже керівник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

"Ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об’єкт міської інфраструктури", - каже мер Харкова Ігор Терехов.

Працівник пошти Федір відшукує вцілілі речі коло автівки. Розповідає, як врятувався: "Cпрацювала тривога, усі побігли до укриття, хто на якому етапі встиг. Особисто мене з укриття відкинуло - там спуск і я не встиг швидко забігти і мене відкинуло назад. Нормально, у вухах вже майже не дзвенить, тільки ліктя зчесав".

Наслідки удару по Харківщині

Вантажне відділення зазнало значних руйнувань. Всередині частково пошкоджені перекриття, немає жодного цілого вікна. А довкола розкидані поштові посилки. За годину правоохоронці вже чітко встановили, звідки росіяни запустили авіаційний боєприпас.

"Російські військові знову із застосуванням літака СУ-34 з території Бєлгородської області Російської Федерації з населеного пункту Нижній Ольшанець здійснили пуски керованої авіаційної бомби. Відстань від місця пуску КАБа до місця влучання складає близько 70 кілометрів", - каже начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Це була бомба вагою 500 кілограмів. Внаслідок обстрілу щонайменше десятеро людей дістали поранення. Серед них 8-місячне немовля. Дитина з мамою була в машині неподалік. Вибуховою хвилею маля викинуло з автівки. За даними медиків, дитина зазнала численних забоїв.

Обстріл Харкова

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