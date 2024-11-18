Атака на Одесу: що відомо про загиблих та якою ракетою росіяни обстріляли місто (відео)

Росія посеред дня 18 листопада вдарила ракетою по Одесі. Наразі вже відомо про 8 загиблих. Голова Одеської ОВА розповів, що серед тих, кого вбила Росія, є правоохоронець і медик.

Про це в коментарі ТСН розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"8 людей загинуло, серед них є поліцейський, працівник екстреної медичної допомоги Одеської області. На місці працюють рятувальники та слідчі", – сказав Олег Кіпер.

Поранено 39 людей, зокрема 4 дитини віком 7, 10 і двоє – 11 років. Діти у стані середнього ступеня тяжкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай тяжкому стані.

Голова Одеської ОВА зазначив, що окупанти цілеспрямованого атакували саме цивільних. Він також спростував інформацію, що одна з ракет не вибухнула і застрягла в навчальному закладі. Олег Кіпер наголосив, що це частина ракети, якою окупанти атакували Одесу.

"Стовно ракети, це попередньо "Іскандер", – пояснив Олег Кіпер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТІЛА людей просто на ДОРОЗІ! РОСІЯ ЗАПУСТИЛА БАЛІСТИКУ ПО ОДЕСІ

Нагадаємо, в понеділок вранці, 18 листопада, російські війська атакували Одесу балістикою, внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку.

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