Ракетний удар по Охматдиту: що відбувається там зараз — пряме включення ТСН

Медики кажуть, що на момент обстрілу в корпусі могло бути орієнтовно 20 дітей.

Російські окупанти у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Зараз там тривають розбори завалів, оскільки під зруйнованим корпусом можуть бути люди, зокрема і діти.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

На місці ракетного удару перебуває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що у цій будівлі на момент російського терористичного удару були діти та медики.

"Зараз організовано ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія. Там булим дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись та розбирають завали. Через певний період часу ми розумітимемо, кого евакуювала швидка і хто потенційно може бути під завалами. Окремо під цими корпусами виводимо всіх з реанімації, бо тут нема світла, води. Відбувається евакуація по лікарнях міста Києва та лікарнях МОЗ. Працює оперативний штаб", — сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко на місці ракетного удару по лікарні у Києві

Віктор Ляшко підтвердив, що в момент ракетного удару по корпусу там перебували діти.

"Звичайно, що перебували. Там у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури. Те що ми маємо на сьогодні — в реанімаційних вдалось всіх врятувати", — сказав Віктор Ляшко.

Міністр підтвердив, що є інформація про потерпілих через ракетний удар по лікарні, проте відмовився називати кількість, оскільки вона постійно збільшується.

"Є поранені медики, їм надається медична допомога", — сказав Ляшко.

Зараз люди допомагають розбирати завали. Медики повідомляють, що на момент ракетного удару по корпусу лікарні там могло бути 20 дітей.

"Скільки дітей? Ну 20, мабуть, було. Персоналу було два відділення", — сказав лікар Охматдиту.

Лікар, який працює в Охматдиті

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Ракетний обстріл України 8 липня: що відомо

8 липня росіяни вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.

Президент Зеленський повідомив, що окупанти випустили по Україні понад 40 ракет.

"Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню. Усі служби задіяні, щоб врятувати якомога більше людей", — написав Зеленський.

Також відомо, що під час обстрілу Кривого Рогу є 10 загиблих. Атакували російські терористи і Дніпро.

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