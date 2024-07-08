Ракетний удар по Охматдиту: у Зеленського розповіли про загиблого і чи було пряме влучання по лікарні

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив про одного загиблого через ракетний удар по Охматдиту в Києві. У ДСНС уточнили, що станом на зараз кількість загиблих зросла до двох. Кулеба зазначив, що це - міг бути прямий ракетний удар по дитячій лікарні.

Про це він сказав в етері ТСН під час телемарафону.

Олексій Кулеба наголосив, що це - жахливий терористичний акт Росії.

"Повністю зруйнований один з корпусів. Важко зараз говорити про наслідки, але тільки пряме влучання може принести такі наслідки. Один загиблий - це ми вже можемо констатувати. Більше 20 людей тільки з цієї локації у лікарнях (Охматдит - ред.). На місці працюють всі відповідні органи, багато волонтерів, рятувальників, поліція, військові. Люди, які були поруч прибігли, щоб допомогти розібрати завали. Це - жахливий терористичний акт Російської Федерації", - сказав він.

Олексій Кулеба на місці ракетного удару РФ

Олексій Кулеба зазначив, що зараз триває розбір завалів, оскільки там можуть бути люди.

"Під завалами можуть бути люди. Продовжується рятувальна операція. Всі сподіваються, що потерпілих та загиблих більше не буде", - пояснив заступник керівника Офісу президента.

Олексій Кулеба додав, що окупанти сьогодні здійснили комбінований ракетний удар по Україні.

"Комбінована атака, було дуже багато і крилатих ракет, і балістики. Я думаю, що військові, Повітряні сили будуть доповідати. У нас в Україні є багато людей, які постраждали. Є загиблі у Києві, Кривому Розі", - сказав він.

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