Ракетний удар по "Охматдиту": у Міжнародному кримінальному суді зробили заяву

Ордер на арешт за наказ бити по цивільних отримав генерал ВПС РФ. Про це під час візиту до київського "Охматдиту" заявив Карім Хан - головний прокурор Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Через два місяці після трагедії в "Охматдиті" до Києва приїхав прокурор із Гааги Карім Хан. Разом із українським колегою Андрієм Костіним міжнародна делігація ознайомилася із досудовим розслідуванням. Самі ж деталі поки що під грифом секретно. Що відомо точно: зранку 8 липня ворог прицільно вдарив по цивільному обєкту. В українському "Охматдиті" на той момент перебували понад 600 дітей.

Того страшного понеділка в "Охматдиті" загинули двоє. Молода лікарка-сирота і дідусь однієї із пацієнток. Дев'ятеро дітей постраждали.

Загибла лікарка

Після прямого влучання тут працювали не лише рятувальники, медики, але й силовики. За дві доби вдалося відшукати уламки ракети. Це - російська Х-101, яка була з двома бойовими частинами. Двигун відшукали у підвальному приміщенні. Слідчі Служби безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили одного із причетних до злочину росії проти людяності.

"Це генерал-лейтенант Збройних сил РФ наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника ТУ-95МС. Максимальна санкція за цей злочин передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - пояснив генпрокурор Андрій Костін.

Йдеться про командувача ВПС РФ Сергія Кобилаша. Ордер на його арешт вже видали судді Гааги. І це не перше таке рішення. Півтора роки тому, за вивезення дітей міжнародний кримінальний суд видав ордер на Путіна і російську омбудсменку Львову-Бєлову. Це означало, що країни, які ратифікували Римський статут мали б їх затримати. Але цей обовязок вже проігнорувала Монголія, куди Путін завітав минулого тижня.

Кобилаш наказав вдарити ракетою по дитячій лікарні у Києві

"Що стосується Монголії. Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками. Зазвичай відбувається генеральне засідання усіх держав-членів. І відповідно ухваляюється рішення", - сказав головний прокурор МКС Карім Хан.

Карім Хан запевняє, розчаровуватися у міжнародному праві зарано. Мовляв, результати і відповідальність за скоєне точно будуть. Обіцяють, усіх винуватців у трагедії в "Охматдиті" відшукають.

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