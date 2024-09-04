Ракетний удар по Полтаві: нові подробиці трагедії та що відбувається на місці обстрілу

На Полтавщині від сьогодні - триденна жалоба. Вшановують пам'ять загиблих від чергового теракту росіян. Дві балістичні ракети - одну за одною вони скерували в Інститут зв'язку та сусідню з ним лікарню. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги. Відомо про 53 загиблих та 298 постраждалих.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

У Полтаві тривають рятувальні роботи на місці російського терористичного удару. Також тривають слідчі дії. Натепер відомо, що два потужні вибухи зранку 3 вересня пролунали один за одним. Від моменту оголошення тривоги до прильоту минуло не більше хвилини, кажуть очевидці.

Пізніше у Міноборони поточнили - прильоти застали людей дорогою до укриття. Перші страшні наслідки атаки оприлюднив президент.

Станом на цю годину відомо про 53 загиблих та 298 поранених. Але, на жаль, будь-які цифри не можна вважати остаточними, поки розбір завалів не завершено. А його ускладнюють повітряні тривоги, які упродовж дня оголошувалися кілька разів. Відомо, що з поруйнованих споруд 25 осіб змогли врятувати. 11 людей деблокували з-під уламків. Їх рятують лікарі. Станція переливання крові, закликала полтавців стати донорами. Бо величезній кількості поранених необхідні термінові переливання. Понівечені і будинки розташовані навколо - це щонайменше два десятки багатоповерхівок. До надання допомоги потерпілим долучилися усі служби і місцеві мешканці.

Рятувальники у Полтаві

"Зараз задіяні всі комунальні служби міста, волонтерські організації, благодійні фонди, міжнародні організації, громадські організації і бізнес", - каже заступниця міського голови Полтави Тетяна Бардіна.

У поліції повідомили - уже мають заяви про пошкодження майна від понад 100 мешканців. І місцева влада і жителі одноголосно називають те, що сталося найбільшою трагедією для Полтави з часів повномасштабного вторгнення. Спільно з правоохоронцями обставини трагедії з'ясовуватиме Головна інспекція Міноборони України.

Росіяни атакували Полтаву балістикою

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні.

Президент США Джо Байден відреагував на обстріл Полтави.

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