Ракетний удар по Полтавщині: куди "прилетіло" та що кажуть потерпілі (фото, відео)

Російська ракета Х-59 поцілила в село Супрунівку на Полтавщині. Вщент розбила цілий квартал. Найбільше постраждав сімейний гуртожиток, у якому дотла вигорів дах та знищено другий поверх. Впродовж дня комунальники, надзвичайники та жителі розбирали завали і рятували вцілілі речі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Російська ракета розтрощила п’ятнадцять багатоповерхівок та десятки приватних будинків. Гучний вибух пролунав біля десятої вечора — коли більшість людей вже були вдома. Одразу зайнялась пожежа, почали вибухати припарковані поруч автівки.

Кілька годин пішло на те, аби приборкати пожежу. З-під завалів змогли врятувати двох людей.

"Рятувальні роботи і також гасіння пожежі тривали протягом 3 годин, вогонь було повністю ліквідовано. Зараз залучені всі служби — і ЖКГ, і наші рятувальники для того, щоб прибрати, допомагаєм автопідйомниками, допомагаєм забивати вікна", — каже речник ГУ ДСНС України у Полтавській області Віталій Шкаребський.

Наслідки обстрілу Полтавщини

Тамара з чоловіком забирають речі з розтрощеної оселі. Їхня квартира — поруч з епіцентром вибуху. Подружжя дивом вціліло. Жінка каже — вона нічого не чула, тільки гучний вибух.

Денис під час прильоту був у кімнаті. Його, каже, не зачепило. А дружину вибуховою хвилею жбурнуло на підлогу. Родині жити тепер нема де.

З шістнадцяти поранених в лікарні залишаються шестеро людей — п’ятеро дорослих і одна дитина. Один з постраждалих у тяжкому стані. Усім, хто залишився просто неба, дадуть тимчасовий прихисток, кажуть у Полтавській міській раді. Також обіцяють знайти варіанти із постійним житлом.

"Ми зараз працюємо з благодійними фондами, гуманітарними місіями, які ще мають програми, наприклад, компенсації оренди житла. І, звичайно, ведемо облік, особливо жителів цього будинку, який повністю зруйнований, щодо потреби житла, будемо робити відповідні оформлення", — каже в.о міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Ракетний удар по Полтавщині

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Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти вдарили по Полтавській громаді. Як виявилось, "приліт" був по цивільному будинку.

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