Ракетний удар по Сумах: кількість потерпілих зросла, троє людей у тяжкому стані

До 108 людей зросла кількість потерпілих унаслідок ракетного удару по місту Суми в понеділок. Серед поранених – 23 дитини. Російські терористи влучили в багатоповерхівку. Також поруйнували безліч цивільних об'єктів. З трьох будинків, де немає світла, газу й води, мешканців відселили.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Від ранку на місці влучання тривають аварійно-відновлювальні роботи. Волонтери та доброчинні організації роздають мешканцям поруйнованих квартир і будинків необхідні будівельні матеріали для першочергового ремонту. Головне нині – закрити вікна та дахи від вітру й дощу.

Руйнування в Сумах через атаку 24 березня / Фото: ДСНС Сумщини

За даними міськради, вибуховою хвилею вибито понад 3000 вікон. Загалом у зоні ураження опинилися майже пів сотні багатоквартирних, три десятки приватних будинків, а також три школи, дитсадок, лікарні, кілька підприємств, пошта, магазин, СТО. Крім того, перебиті комунікації, відтак досі 7 будинків без газу, ще 7 – без води. Наразі комунальники намагаються полагодити мереж, а жителі постраждалих будинків намагаються забити вікна й дахи плівкою і дошками.

Серед поранених у лікарнях перебувають 14 дорослих і 16 дітей. За даними медиків, троє постраждалих у дуже тяжкому стані – це троє чоловіків, вони в реанімації з важкими проникними пораненнями, переломами, травмами голови й черевної порожнини. В тяжкому, але стабільному стані одна дитина, лікарі кажуть про тенденцію до покращення.

Серед 23 постраждалих дітей загрозливих станів немає. Поранених могло бути набагато більше, зокрема серед учнів і дошкільнят, адже ракета поцілила неподалік школи, в ній не залишилося жодного вцілілого вікна. Жертв у закладі вдалося уникнути лише тому, що навчання в усіх школах міста відбувається винятково в укриттях.

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Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми вдень 24 березня.

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