Ракетний удар по Сумах: куди поцілили окупанти і які наслідки обстрілу (фото, відео)

У Сумах завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Напередодні росіяни поцілили по місту ракетами С-300. Постраждали кілька медичних установ та приміщення школи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

"Від вибуху російської ракети в зоні ураження опинилося ціле медичне містечко. Це і міська лікарня, і Центр екстреної медичної допомоги, які постраждали найбільше. Вибух пролунав удень – більшість карет швидкої допомоги були на викликах й тому вціліли , а от весь транспорт, що стояв на вулиці – з пошкодженим склом. Водії швидких зазнали незначних травм, здебільшого, порізів від скла", - каже Оксана Солодовник.

Ракетний удар по Сумах

Територія навколо Центру екстреної медичної допомоги – встелена битим склом. Вибиті десятки вікон. Їх вже позабивали фанерою та затягнули плівкою.

Вибухова хвиля дісталася і міської лікарні. Тут наразі підраховують збитки. Головне, що медперсонал та пацієнти -не постраждали, каже директор центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас. Під час вибуху всі були на робочих місцях, сховатися в укриття просто не встигли.

За оновленими даними ОВА, унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 26 зазнали поранень. Шестеро із них перебувають у лікарнях.

Ракетний удар по Сумах

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 8 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, ракетний удар, якого було завдано російською армією по місту Суми 7 березня, забрав життя двох людей, ще 26 осіб постраждали, шестеро з них перебувають в лікарні.

Читайте також: