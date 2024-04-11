Ракетний удар по Трипільській ТЕС: чи є загроза блекауту для Києва та області

Експерт пояснив, коли можуть виникати перебої з електрикою.

Під час масованої нічної атаки Росія нанесла ракетний удар по Трипільські ТЕС зруйнувавши її. В мережі публікують відео масштабної пожежі на підприємстві.

Мешканцям міста Українка влада рекомендує зарядити електронні пристрої та зробити максимальні запаси води.

Експерти кажуть, що проблеми з електрикою через руйнування на Трипільській ТЕС виникнуть не лише у столиці і Київській області.

"Питання в тому, що ми втратили маневрові потужності. Але про блекаут для Київської області не йдеться. Унаслідок виведення з ладу Трипільської ТЕС можливі тимчасові блекаути саме у період пікових навантажень у трьох областях України та Києві", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.

Експерт додає, що через ушкодження Трипільської ТЕС, можливі відключення електрики у години пікового навантаження, а саме вранці від 7:00 до 10:00 та від 17:00 до 22:00.

"Трипільська ТЕС забезпечувала постачання електроенергії у часи пікового навантаження. Це головне, і це величезна проблема, яка на сьогодні виникла. Якщо не будуть вирішені проблеми з постачанням електроенергії у період пікового навантаження, то через ушкодження Трипільської ТЕС такі проблеми можуть виникати у Київській, Чернігівській та Житомирській областях", - зазначає Олег Попенко.

Наприклад, у Харківській області та у інших областях, коли збільшується споживання, виникає дефіцит генерації. У Харкові люди по 6-10 годин сидять без електроенергії.

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Росіяни завдавали ударів дронами-камікадзе та ракетами. Було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

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