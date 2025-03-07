Ракетний удар по Україні: чого прагне Путін і чому ракети не полетіли на Київ

Україна пережила черговий комбінований повітряний удар росіян. Ворог вдарив ракетами з повітря, моря та суші по мирних українських містах, вкотре продемонструвавши, якого саме миру він прагне.

Стратегія – тиснути на Україну

За словами військового експерта Ігоря Романенка, Росія заздалегідь готувалася до нанесення комбінованого удару по Україні, накопичуючи необхідні сили та засоби для повітряного нападу.

"Ціль цього комбінованого удару – збільшення тиску на Україну. Такою, на жаль, є стратегія Путіна. Для цього ворог накопичував засоби повітряного нападу, а тим часом тероризував наші міста більш дешевшими ударними дронами збільшивши їх кількість з 150 до 200 одиниць. Прогнозується, що до літа вони запускатимуть по нас до 500 безпілотників на добу. Особливість цього повітряного удару в тому, що противник додав до атаки ракетний компонент – били ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Ціллю ворога були наші енергетичні та військові об’єкти", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Куди та чому цілив ворог?

За словами експерта, цього разу РФ вдарила по об’єктах газовидобувної промисловості України.

"Путін ставить своїм підлеглим завдання максимально зменшити енергетичний потенціал України. Саме тому ракетні удари завдаються по таких об’єктах. Від них напряму залежить робота наших підприємств військово-промислового комплексу, який, вочевидь, дуже непокоїть Путіна. Російський диктатор явно поспішає, бо на нього впливає фактор браку часу. Зараз тривають активні розмови відносно того, що наші союзники можуть домогтися зупинки бойових дії у повітрі та на морі, хоча б на місяць. Європа на це рішуче налаштована і Трамп у цьому наче теж зацікавлений. Але наскільки це реально, побачимо. Бо за три роки війни ми вже навчилися вірити у конкретні дії, а не в пустопорожні обіцянки", – зауважує Ігор Романенко.

Європа нарешті прокинулася

На думку експерта, дуже добре, що Європа нарешті наважилася створити орган управління силами безпеки, які, у тому числі, будуть закривати небо над Європою і допомагати Україні.

До речі, ще два роки тому, про це говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц, він пропонував сформувати протиповітряну оборону Європи і з ним погоджувалися представники півтора десятка країн, але тоді це була лише ідея.

"Звісно, що нам важливіша не ідея, а її реалізація. Можна сказати, що європейці у цьому питанні значно просунулися, якщо вже планують виділяти на це кошти. Вже є ухвалення певних рішень, а на наступний понеділок заплановано зібрати начальників генеральних штабів європейських держав для обговорення цього питання. Це вже свідчить про серйозність намірів. Дуже рішучі у цьому питанні французи, британці – готові зайти зі своїми винищувачами, навіть Швейцарія пропонує 200 своїх військових. Гадаю, що формування органу управління, який би керував європейськими силами безпеки – це дуже серйозний крок", – зазначає Ігор Романенко.

Чому біситься Путін?

До речі, про можливість припинення бойових дій у повітрі і на морі, може свідчити шалена активність росіян на суходолі.

"Путін відчайдушно намагається просунутись чим далі на сході України. Зараз він кидає на поле бою всі наявні резерви і подекуди навіть робить це з коліс. Він хоче захопити чим більше важливих українських територій, особливо це стосується чотирьох областей України, які він вписав до свої конституції. Якщо це не вдасться, то буде намагатися витіснити наші підрозділи з Курщини, а також можливо намагатиметься загарбати ще дві області Сумську та Дніпропетровську. Все це не заважає Путіну готуватися до можливого виходу на перемовин про перемир’я та параду у Москві, як суто політичний захід", – додає генерал-лейтенант.

Чому російські ракети оминули Київ

Експерт погоджується, що цього разу ворог не завдав ракетного удару саме по Києву. До речі, це вже вдруге поспіль цілями для російських ракет стають інші регіони України.

"Київ та столичний регіон ворог щоночі перевіряє на міцність ударними дронами. Так, цілями для російських ракет цього разу стали енергетичні та військові об’єкти у Полтаві, Одесі, Тернополі та Івано-Франківську. Саме зараз бити ракетами по Києву для Путіна не вигідно, він же видає з себе великого миротворця. Та й спроможності для таких ударів у нього обмежені. Путіну приносять певний розклад з цілями і пояснюють що і як, а вже він особисто визначає стратегію, після чого військові починають складати маршрути для майбутніх ракетних ударів. Тому зараз все відбувається у відповідності з визначеними цілями по воєнно-політичній ситуації на поточний час. Тому Київ й оминули на цей раз ракети", – пояснює Ігор Романенко.

До чого готуватися далі

Військовий експерт каже, що ворог не припинить повітряних атак, допоки його не змусять до цього. Тому варто готуватися до найгіршого – їх повторення.

"Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв і готуватися до найгіршого, а саме, що комбіновані ракетні удари можливі у найближчій перспективі, як було минулої ночі. Але я б радив не втрачати оптимізму. Якщо європейцям вдасться на місяць припинити удари з неба, то всі сторони будуть зобов’язані цього дотримуватися. Але наскільки може бути реалістичним такий сценарій – важко сказати, знаючи брехливу натуру росіян. Шанси є, але як буде насправді, найближчим часом побачимо", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що французькі винищувачі Mirage-2000 вперше відбивали масовану атаку РФ по Україні.

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