Ракетний удар по Україні: Жданов пояснив, чому ППО не вдалося збити всі цілі та що “шукала” РФ на Хмельниччині

Чергового ракетного удару завдала Росія по Україні в ніч проти 30 травня. Ворог випустив 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та понад 30 ударних БпЛА “шахед”. Російська армія спрямувала атаку на Хмельницьку область.

Чому не всі цілі вдалося збити, навіщо під прицілом опинився Старокостянтинів та чи є в Росії засоби, щоб повторити масовану атаку найближчим часом, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, російська армія завдала удару “за стандартним лекалом”. Ворог поетапно випускав “шахеди” і крилаті ракети, щоб вони дісталися цілей приблизно в один час.

“Єдине, що, принаймні я очікував, що будуть додані балістичні ракети. Але зліт Міг-31 був суто демонстраційний, з метою залякування. А ракети балістичні не застосовувались. Вони запустили всього 11 ракет і застосували лише чотири літака, хоча вони вже другий місяць готуються до атаки. І накопичують ракети, як говорить наша розвідка, потрохи виробляючи їх”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що така мала кількість ракет у цьому ударі може свідчити про дефіцит.

“Їхня кількість дуже мала. І якщо вони у них і є, то вони підтримують для забезпечення вогневого ураження під час активізації бойових дій на лінії фронту. Якщо вони розпочнуть масштабний наступ, як говорить розвідка і президент, то порушення системи логістики буде забезпечуватися саме застосуванням цих ракет по нашим цілям в глибині країни”, — розповів Олег Жданов.

Водночас в Росії налагодили виробництво “шахедів” і планують випускати шість тисяч ударних безпілотників на рік.

“Зараз збирають африканські студентки в Єлабузі ці “шахеди”. Взяли дівчат за тисячу доларів заробітної платні, безкоштовне проживання і обіцянку видати диплом університету. Вони працюють і перевиконали план, віддали вже 4500 “шахедів”. Менше ніж за півроку зробили майже річний план”, — каже військовий експерт.

Старокостянтинів на Хмельниччині — це воєнна ціль для ворога, пояснив Олег Жданов. За його словами, там розташована українська авіаційна база.

“Я так розумію, вони дуже сильно побоюються, що саме на цей аеродром можуть прилетіти F-16. До речі, вони там вже були. 2018 року, коли ми проводили сумісне навчання НАТО на території України, F-16 залітали і базувалися саме в Старокостянтинові. Тому, я думаю, що така особлива увага місту може бути тільки за рахунок цього”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що українським захисникам неба вдалося збити 7 з 11 ракет через дефіцит засобів ППО.

“У нас осередкове прикриття об'єктів. Деякі об'єкти прикриті, а деякі — ні. У нас чотири комплекси IRIS-T, які здатні боротися з крилатими ракетами, є декілька комплексів С-300 і є три комплекси NASAMS. Це на всю нашу країну. Сьогодні основне навантаження стосовно знищення низьколітаючих і дозвукових цілей покладається в основному на мобільні вогневі групи, а на комплекси тільки за їхньої наявності”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, щойно ракети розходяться по всій території України, росіяни відслідковують, де працюють наші засоби ППО.

“Коли вони потрапляють на “білі плями” в нашому повітряному просторі, одразу ж відсоток ракет, які досягли своїх цілей, стає більшим”, — розповів військовий експерт.

Олега Жданов каже, що російська армія накопичила засобів на три-чотири масованих удари. Однак неможливо прогнозувати, коли ворог вдарить знову — вже сьогодні чи через місяць.

“Як казали представники Головного управління розвідки, у росіян є засобів на декілька масованих ракетних ударів. Тільки це вже не 100 ракет, а це може бути і 10. Я думаю, що три-чотири удари вони можуть здійснити. Втім не такі багаточисельні, як раніше. Але це вже буде використання недоторканого запасу. Те, що вони тримають на “чорний день”, крайню необхідність. Тому відповісти, буде повторний удар чи не буде, — може бути. А може, наступна атака буде знов через місяць”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Харків у ніч проти 30 травня ворог зруйнував об’єкт критичної інфраструктури та пошкодив 23 будинки.

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