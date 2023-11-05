Ракетний удар по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження: все, що відомо про трагедію на Запоріжжі

Сама 128-ма бригада поки не прокоментувала ракетний удар та кількість жертв.

У суботу, 3 листопада, Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок цинічної атаки є загиблі та поранені.

Що відомо про втрати бригади, якою ракетою атакував ворог та реакція українського командування - читайте на ТСН.ua.

Військових зібрали на урочисте шикування для нагородження

За даними УП із посиланням на власні джерела в МВС, російська армія завдала удару, коли українські військові зібралися для нагородження на честь Дня артилерії.

"03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження", - поінформувало неназване джерело.

Командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" розповів, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі. Він додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.

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Ворог вдарив ракетою "Іскандер" - ЗСУ

Ввечері 4 листопада Збройні сили України підтвердили удар по 128-й ОГШБ, внаслідок чого загинулу військові та цивільні. Наразі триває з’ясування обставин.

"3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.

Сама 128-ма бригада поки не прокоментувала відповідну інформацію. Останній допис закарпатської бригади на сторінці у фейсбук - привітання з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

Серед загиблих - ексголовний військком Хмельниччини Возний та один з найкращих артилеристів ЗСУ "Таксист"

За даними УП, попередньо під час ворожого удару загинуло 20 військових, зокрема колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний, якого нещодавно перевели на службу в РТЦК Запорізької області. Це згодом підтвердила місцева влада.

"Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник ВОЗНИЙ Володимир Миколайович, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП", - написав очільник Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

Додамо, що Володимир Возний від 2000 ро­ку про­хо­див служ­бу в 128-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній ди­ві­зії міста Бе­ре­го­ве За­кар­патсь­кої об­ласті, а з 2003 ро­ку – в 50-му окре­мо­му ін­же­нер­но-са­пер­но­му ба­таль­йоні, що в селі Ру­да Кам’янець­-По­діль­сько­го району. 2006 ро­ку був приз­на­че­ний на­чаль­ни­ком від­ді­лен­ня Кам’янець­-По­діль­сько­го військкомату. Від 2013 по 2014 роки очолював Ле­ти­чівсь­ко-Ста­ро­си­нявсь­кий військкомат, від 2014 по 2015 – Чемеровецький, а від липня 2015 – Кам’янець-Подільський військкомат. У березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК. Був на­го­род­же­ний від­зна­ка­ми ЗСУ, 2014 ро­ку брав участь в АТО.

Володимир Возний / Фото: Cергій Тюрін

Також серед жертв удару росіян - один з найкращих артилеристів ЗСУ Дмитро "Таксист" Мілютін. Журналіст Андрій Цаплієнко додав, військовий брав участь добровольцем в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати.

"В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро "Таксист" Мілютін. Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади", - зазначив Цаплієнко.

Дмитро "Таксист" Мілютін / Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko

На трагедію відреагував Умєров

Після розголосу інформації на трагедію відреагував міністр оборони України Рустем Умєров. Він доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за цим фактом.

"Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів", - написав він на сторінці у Фейсбук.

На Закарпатті оголосили траур за загиблими воїнам

Місцева влада на території Закарпаття оголосила триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - йдеться у його дописі.

Удар по 128-й бригаді. ФОТО: соцмережі

Військові бригади воююють на найгарячіших напрямках фронту

За відкритими даними, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід". Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

Військовослужбовці захищали Україну на сході від 2014 року. Зокрема, брали участь у битвах за Станицю Луганську, Дебальцеве.

Восени 2022 року воїни 128 бригади брали участь у звільненні Херсонської області. Також бригада тримала оборону на Бахмутському напрямку, зокрема воювала за Бахмут. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. В ході літнього наступу в період з 7 по 19 червня 2023 року силами 128-ї ОГШБр були звільнені села Лобкове та П'ятихатки.

Нагадаємо, воїни Закарпатської 128-ї бригади стали жертвами ворожого удару на Запоріжжі.

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