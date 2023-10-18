Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо про жертв та руйнування через атаку РФ (фото, відео)

Окупанти у ніч проти 18 жовтня вдарили ракетами по Запоріжжю.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 18 жовтня, від 01:33 по 01:48, завдала шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок терористичної атаки росіян є жертви та постраждалі.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ракетного удару станом на зараз.

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів – є жертви

Вночі 18 жовтня у Запоріжжі була оголошена повітряна тривога, а згодом пролунала серія сильних вибухів. Місцеві журналісти та моніторингові канали нарахували близько п’яти вибухів.

Одна з ракет окупантів влучила в житловий будинок у центрі міста. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влучила по багатоповерхівці: у Запоріжжі розпочалася пошукова операція

За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна — поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо інших – наразі невідомо.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Володимир Зеленський

У Зеленського прокоментували удар по Запоріжжю

На російський ракетний обстріл Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв зробити все, щоб "держава-терорист понесла справедливу відповідальність".

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі", – зазначив президент.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Він додав що, під завалами можуть бути люди, тож на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Російська Федерація надалі веде себе – як терористична організація.

Що кажуть свідки про ракетну атаку по Запоріжжю

У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, внаслідок атаки опередньо постраждали два під'їзди, зокрема вісім квартир.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів, що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

"Прокинувся від удару та від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках", - згадує він.

Інша жителька будинку Владислава розповідає, що після другого вибуху побігла до укриття.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, пішли до коридору, де і сиділи. Потім почули дуже гучний звук - і все затряслося. Почули, як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там перший час", - каже жінка.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Олексій Клименко згадує, що після того вибуху він разом із дружиною вийшли до коридору:

"Стояли там, а потім – вибух і в нас все полетіло. Як потім виявилося, у нас повибивало рами, балкони, вхідні двері, міжкімнатні, повалило меблі. Ми після цього були в істериці та в шоці. Почали прибирати. Я спустився на подвір'я, а дружина прибирала. Якось закрили вікна в квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", - каже він.

Зруйнувано під’їзд житлового будинку

За повідомленням МВС України, внаслідок ракетного удару зруйнувано під’їзд житлового будинку від третього до п’ятого поверхів. Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Пошкоджений будинок у Запоріжжі / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Пошкоджений будинок у Запоріжжі / Фото: ДСНС

Пошкоджений будинок у Заопріжжі / Фото: suspilne.media

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, сапери та відповідні профільні служби міста. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

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