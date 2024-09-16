Ракетний удар по житловому будинку у Харкові: нові подробиці обстрілу

Російські терористи знову атакували Харків. Керовані авіабомби напередодні випустили по житлових багатоповерхівках. Станом на зараз відомо про загиблу та 42 поранених, серед них четверо дітей. Протягом дня по місту окупанти скерували щонайменше шість КАБів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН.

Окупанти атакували Харків у неділю. Одне з влучань було у 12-поверховий житловий будинок. На горішніх поверхах миттєво спалахнула пожежа.

На місці розгортають пошуково-рятувальну операцію. З місця влучання до лікарні постійно курсують швидкі. Поранених виносять одного за одним. Рятувальники гасять займання. Поруч - сусіди разом з копами штовхають подалі від місця влучання автівки.

Наслідки обстрілу Харкова

Люди гуртуються, надають один одному першу допомогу. Кількість поранених зростає щохвилини. Спочатку їх 25, вже за годину - 30, далі- кількість травмованих вже перевищує чотири десятки.

"Це забійні рани, це переломи, проникаючі поранення уламкові. Є опіки, але незначні", - каже директор Центру екстреної медичної допомоги Харкова Віктор Забашта.

"Ворог застосував знову КАБ або ФАБ. Захід був здійснений з району Бєлгорода. Декілька людей у важкому стані, є поранені діти", - каже керівник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Найменшому пораненому - лише рік. Пан Григорій під час обстрілу був не вдома, нині найбільше переймається за онуку - під час прильоту вона була з батьками в квартирі. Усю його родину госпіталізували.

Кілька постраждалих у тяжкому стані. Юлія радіє одному - її дитина під час обстрілу була за містом. Але травм зазнав літній батько.

Росіяни обстріляли багатоповерховий житловий будинок

З охоплених димом поверхів рятувальники евакуюють людей. Чоловік з 12 поверху навідріз відмовляється кидати квартиру. Доки не врятують і його собаку. Порятунок чотирилапої - вогнеборці знімають на відео.

На місці розгорнуто "Пункт незламності". Лише в цій багатоповерхівці поруйновані квартири і перекриття у двох підїздах. Попередньо - вибиті шибки ще в дванадцятьох будинках. Вибухова хвиля знищила десятки авто. Є влучання і по селах області.

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