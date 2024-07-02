Ракетний удар РФ по аеродрому в Миргороді: важкі наслідки для авіації України - всі деталі

Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27, які начебто стояли "просто неба".

Які наслідки для Повітряних сил України - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Якою ракетою окупанти атакували український аеродром - Forbes

Як пише видання Forbes, 1 липня або незадовго до цього російський розвідувальний дрон у Миргороді помітив щонайменше шість українських винищувачів Су-27, які стояли "просто неба на базі серед білого дня". Росія атакувала аеродром ракетою "Іскандер" та, за їхніми даними, знищила два Су-27 і пошкодила ще інші чотири.

"Можливо, це був один із найважчих днів для української авіації з тих пір, як Росія розгорнула війну проти України в лютому 2022 року. Наліт на Миргород є лише останнім у серії російських ударів по вразливих українських авіабазах. За останні місяці російські безпілотники "Ланцет" вразили щонайменше чотири українські літаки на авіабазі Долгинцеве поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України", - пише Forbes.

Автори видання нагадують, що перші два удари восени минулого року застали українські Військово-повітряні сили зненацька і підірвали пару винищувачів МіГ-29. Третій удар, завданий у листопаді, схоже, вразив штурмовик-обманку Су-25, але потім четвертий наліт безпілотників збив Су-25.

"Два Су-27, які "Іскандер" знищив у Миргороді, доводять число українських військових літаків, які росіяни атакували на землі за останні дев'ять місяців, принаймні, до п'яти. Ці втрати українці не можуть собі дозволити", - йдеться у статті.

Варто додати, що станом на 10:30 2 липня Україна офіційно не коментувала ракетний удар терористичної країни по аеродрому у Миргороді.

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"Є втрати": колишній речник Повітряних сил Ігнат - про наслідки удару РФ по Миргороду

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що дійсно Росія поцілила по аеродрому у Миргороді. За його словами, "є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог".

"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", - прокоментував він на сторінці у фейсбуці.

У Росії тішаться ударом по Миргороду

У Міністерстві оборони Російської Федерації намалювати втрати української авіації після удару по аеродрому на Полтавщині. Цифри відрізняються від цифр іноземного видання Forbes.

"Російські війська вдарили "Іскандерами" по стоянці літаків ЗСУ на аеродромі "Миргород" у Полтавській області, знищено 5 діючих і пошкоджено 2 Су-27, що перебувають на ремонті", - йдеться у повідомленні.

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"Особовий склад весь цілий" - Мережі

У Мережі пишуть, що внаслідок удару окупантів по Миргороду особовий склад не постраждав, але, на жаль, є пошкоджені винищувачі ЗСУ.

"Борти не всі цілі, але зах**рили їх далеко не 4 і не "павреділі" 2 - це знову фантазії душевнохворих, які хочуть показати бажане за дійсне...але наші командири, які тримають борти на відкритому небі, коли над ними літає черговий розвід. П*дор - це ще гірше за черепашку, мільйонний рік війни, нічому барани не вчаться", - пише телеграм-канал "Николаевский Ванёк".

Нагадаємо, видання Reuters пише, що українські аеродроми вже потерпають від російського полювання на F-16.

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