Ракетний удар РФ по Краматорську та атака дронами Дніпра: яка ситуація у регіонах 9 листопада

Ніч проти 9 листопада у більшості регіонів України минула відносно спокійно, але вісім областей були під вогнем російських окупантів.

Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку.

Так, відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область

Ситуація по області за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Лежине, Білогір'я, Чарівне, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Успенівка, Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Степове, Кам'янське.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Сумська область

Вночі відбувся мінометний обстріл (8 приходів) м. Середина-Буда Шосткинського району. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора за день ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Дніпропетровщина

Вночі область атакували дрони-камікадзе. П'ять ворожих дронів наші військові збили, три влучили у логістичне підприємство у Дніпрі. Четверо працівників підприємства поранені. Усі госпіталізовані. Троє у важкому стані.

Нікопольщину росіяни вкотре обстріляли важкою артилерією та "Градами". Поцілили по Мирівській та Марганецькій громадах. У громадах пошкоджені понад 20 житлових будинків, приватне підприємство, автівки, газогін та лінія електропередач. Попередньо, люди не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківська область

Ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Внаслідок обстрілів вночі у Шевченківській громаді Куп'янського району горів сінник. У Дворічанській громаді Куп'янського району минулої доби горіло приватне домоволодіння, обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю. Госпіталізовано двох людей внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді. Стан пацієнтів середній.

Мінна небезпека в Харківській області залишається однією з найбільших проблем. Протягом доби 2 працівника дорожньої служби загинули, ще 2 поранених. Спецтехніка зачепила міну під час робіт на дорозі в Чугуївському районі. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Луганщина

Під ворожі обстріли минулої доби потрапили Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка, Греківка, М'ясожарівка, розташовані на Куп'янському та Лиманському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Новоселівського.

Росіяни 7 разів атакували позиції наших бійців вздовж лінії зіткнення, завдавши 24 артелерійських та мінометних обстріли, а також 2 авіаційні удари. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вчора ввечері — ракетний удар по Краматорську: пошкоджена школа, приватні будинки. Поранена 8-річна дитина. Ввечері — потужний комбінований обстріл Часового Яру (ракети, артилерія та РСЗО): постраждали школа, дитсадок, приватні будинки, щонайменше одна людина загинула, 2 поранені.

Ввечері також були обстріли Авдіївки (зокрема із застосуванням "Солнцепьоків"). Одна людина загинула, одна поранена. Зруйновано будинки. Вночі — обстріли Торецької громади, зокрема Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м. Залізне. Обстріли тривають і на ранок. Вночі — обстріли Сіверська та Соледару, активні бойові дії поблизу ст. Майорськ. Також вночі росіяни обстрілювали стару частину Авдіївки.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії на напрямках Кам'янка, Веселе, Красногорівка, Промка, Опитне, Первомайське та Невельське. За добу на Донеччині: 3 загиблих, 11 поранених.

Миколаївщина

Минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. Також вчора обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Без постраждалих.

Херсонщина

Обстановка в Херсонській області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіаударів зазнали населені пункти, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам'янка, Сухий Ставок, Білогірка. Також російські терористи завдали удару з РСЗВ по селещу Велика Олександрівка. В результаті обстрілу уламкове поранення отримали 2 цивільні особи. Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях області.

За інформацією ОК "Південь", з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі.

Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено.

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Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ відбили ворожі атаки на 14 ділянках на Донбасі. Так, атаки ворога було відбито в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Підтверджено інформацію про ураження підрозділів РФ на тимчасово зайнятій території Запоріжжя. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до 150 сотні окупантів. Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів, зокрема, уражено 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції ворожих засобів ППО.

За минулу добу Сили оборони України збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”, а українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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