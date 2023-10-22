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Ракетний удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: серед загиблих є неідентифіковане тіло

Автор
Вікторія СтрельцоваВікторія Стрельцова
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Ракетний удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: серед загиблих є неідентифіковане тіло

Зруйнований термінал Нової пошти на Харківщині після ракетного удару РФ / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти", за останніми даними, загинуло шість осіб.

Поруч із зруйнованим терміналом "Нової пошти" у передмісті Харкова, який окупаційна армія Росії атакувала ракетами ввечері 21 жовтня, немає військових об'єктів, проте це вже вдруге ворог цілить сюди. Рік тому будівлю довелося відновлювати після артилерійського обстрілу, а от тепер – сюди прилетіла російська ракета. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Термінал "Нової пошти" під ударом! Пряме включення з місця обстрілу поблизу Харкова

"Загинули 6 співробітників відділення, 16 отримали поранення і опіки. Шестеро з них – у тяжкому стані. Ще двоє у вкрай тяжкому. Усі поранені у лікарні. На місці трагедії працюють слідчі.  Серед руїн відшукують ще залишки ракет. А працівники ДСНС розбирають аварійні конструкції. Як пояснюють у поліції – серед загиблих ще є неідентифіковане тіло, для опізнання якого доведеться проводити ДНК-експертизу. Втім попередньо зазначається, що це загиблий чоловік", - йдеться у сюжеті.

Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, всі працівники цього підприємства є цивільними. Термінал "Нової пошти" на Харківщині працював цілодобово – там розподіляли вантажі за адресатами та районами. 

"Щонайменше дві ракети вдарили по цій будівлі. Це ракети С-300, які попередньо були запущені з території Бєлгородської області", - уточнив він.

Тривога на Харківщині пролунала ввечері 21 жовтня о 22:11 – і вже за кілька хвилин пролунали вибухи.  

У "Новій пошті" пояснили, що укриття на підприємстві є, втім добігти до нього у співробітників просто не було шансу. Після влучання одразу ж зайнялась пожежа.  В цей момент у вантажному терміналі працювало 22 людини. На порятунок колег одразу ж побігли співробітники із сусідніх корпусів. 

"Коли я був в цій будівлі, я з правої сторони побачив спалах, гучний гул і відчув як посилки підлітають. І я одразу побіг на верх. Темрява, пил піднятий, осколки і ми швидко з товаришем евакуювалися з цієї будівлі", - розповів один із працівників компанії.

Внаслідок атаки окупантів ворожі ракети потрощили будівлю, сім вантажівок та два напівпричепи. 

У "Новій пошті" оголосили день трауру за загиблими працівниками і зазначили, що продовжать працювати навіть попри знищення цього терміналу.

Нагадаємо, у Куп'янську окупанти вгатили по будинках: постраждали підлітки та жінка (фото).

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Дата публікації
Перегляди
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