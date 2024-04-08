Ракетний удар РФ по вокзалу у Краматорську 2022 року: скільки людей загинуло і як триває розслідування

Росія атакує цивільних людей та мирні об'єкти ще із початку повномасштабного вторгнення. 2 роки тому ракета окупанта поцілила у залізничний вокзал у Краматорську. У той час там перебували кілька тисяч, які чекали на евакуацію. Десятки - загинули, сотні отримали поранення.

ТСН поспілкувалася зі свідками тих подій та правоохоронцями, які розслідують цей нелюдський злочин окупанта.

Мати та донька потрапили під обстріл у Краматорську: що вони розповідають

Кожен обстріл для Наталії Степаненко - це переживання і важкі спогади. Два роки тому вона із донечкою Яною та сином Ярославом евакуаційним потягом мали виїжджати із Краматорська. Приїхали за кілька годин до відправлення. В якийсь момент – вийшли на перон, аби провести бабусю Тетяну, яка їхала іншим рейсом. А далі пролунав вибух.

"Коли я відкрила очі, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Я сама зрозуміла, що я лежу. Чого я лежу не зрозуміло, тут нічого не розумієш. А люди просто, хто кричав, хто стогнав, таке страшне, як у фільмі жахів", - пригадує Наталія Степаненко.

Наталія Степаненко та її донька Яна

Життя Наталії та Яни у день трагедії змінилось назавжди. Жінка утратила ногу. Донька обидві. Реабілітація тривала місяцями. Спочатку лікування в Україні, протезування у Сполучених Штатах. Як і мільйони інших українців, чиє життя змінила війна, каже Наталія, вони не здалися. І тепер намагаються допомогти іншим.

Яна нині готується до Бостонського марафону, щоб зібрати кошти на біговий протез для ветерана Олександра Рясного. Родина ж облаштувала життя у Львові, який вже також став рідним. Але Наталія та Яна все ж вірять – одного разу зможуть повернутися на рідну Донеччину.

Обстріл вокзалу у Краматорську: що відомо про розслідування

"Точкою-У" із касетними боєприпасами окупанти поцілили у вокзал, де перебували близько трьох тисяч цивільних. Переважно жінки, літні люди та діти. Перші секунди після трагедії зафільмував журналіст Олексій Меркулов. Того дня 135 людей отримали поранення. А 53 - загинули. Серед них – 7 дітей.

Ракетний удар Росії по людях у Краматорську

Окупанти натомість спочатку заявили - нібито поцілили у скупчення військових. Особливо цинічно заява виглядала у купі із написом "За дєтєй" на залишках ракети. Щоправда, згодом окупанти екстрено почали видаляти новини і спробували заявити – це нібито Україна поцілила у своїх. Та іноземні супутники чітко зафіксували – стріляла саме Росія.

ООН, Єврокомісія, провідні держави – усі в один голос називали це військовим та злочином проти людства. Та російська пропаганда як завжди усе заперечувала. Українські правоохоронці одразу відкрили кримінальну справу. За час розслідування встановили – ракету випустили із тоді окупованого Ізюму.

СБУ також установила – росіяни брехали світові, що нібито не мають на озброєнні "Точки У", тому не могли стріляти. Їх окупант використовував і на Київщині, і на Харківщині.

Хто саме стріляв і хто віддавав наказ, кажуть в офісі Генпрокурора, ще встановлюють. Попри складність, певні, рано чи пізно це вдасться зробити.

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Нагадаємо, окупанти знову атакували Дніпропетровську область.

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