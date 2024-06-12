Ракетний удар Росії по Києву: навіщо ворог взявся за Васильків та до чого тут "привітання" від Путіна

Минулої ночі Росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву. Навколо столиці гучно працювала система ППО. Відомо, що цілю для ворога став Васильків – місто-супутник столиці.

У Повітряних силах повідомляють, що окупанти завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Усього ворог застосував 30 засобів повітряного нападу.

Нашим захисникам вдалося знищити усі 24 ударні БпЛА типу "Shahed", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 1 аеробалістичну ракету "Кинджал". А ось балістична ракета "Іскандер-М" запущена з Криму на схід України, на жаль, досягнула цілі.

Наслідки атаки

В результаті падіння уламків на території Київської області було пошкоджено приватний будинок, АЗС та гараж.

За інформацією КОВА, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Але одна людина отримала поранення – різану рану ноги.

Через падіння уламків спалахнули масштабні пожежі на промисловому об’єкті та у складському приміщені у двох районах області. Рятувальники декілька годин гасили полум’я.

Рятувальники гасять вогонь після падіння уламків на Київщині / фото ДСНС Київської області

ТСН.ua з’ясовував, чому ворог обрав за ціль місто Васильків, як спрацювала наша ППО та чи було це "привітанням" з днем Росії від Путіна.

Чому атакували Васильків?

За словами військового експерта Ігоря Романенка, якщо ворог зосереджено б’є по якомусь регіону, а саме так було під час атаки на Васильків, то це свідчить про те, що ракетний удар завдавався за даними ворожої розвідки.

"Васильків може бути важливим для росіян саме через наявність там аеродрому. Згадаймо початок війни. Тоді і зараз кажуть про важливість Гостомеля. Там знаходиться великий аеродром, за нього точилися бої, під час яких постраждав символ країни – вантажний літак "Мрія". Так ось, хочу зазначити, що коли росіяни готували свій напад, вони планували захоплення двох аеродромів – Гостомель та Васильків. У Гостомелі вони висаджували десант, а Васильків атакували ледве не місяць поспіль", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Він додає, що за попередніми даними, у 2022 році, наші захисники збили Іл-76 з десантом, який прямував до аеродрому у Васильків. Також ворог намагався застосувати десантування своїх військ з гелікоптерів.

"Путін планував захопити обидва аеродроми, хотів саджати там транспортні літаки з технікою, озброєнням та особовим складом. З цих напрямків вони мали рухатися колонами на Київ. Тому зараз казати про роль та значення міста Васильків, я не можу та й не буду. Але якщо у ворога така оцінка, то можна зробити висновок – вони б’ють саме по місцях можливого зосередження наших літаків, які є носіями ракет Storm Shadow, SCALP та інших", - зауважує Ігор Романенко.

Агресія та страхи Путіна

До речі, як зазначають закордонні аналітики, навіть старенькі радянські МіГ-29 та Су-27 українці ремонтують та модернізують під використання західних ракет. Вони допомагають нашим наземним військам – виконують свою важливу роль, поки ми чекаємо на обіцяні F-16.

"Звісно, що ворог все серйозно аналізує та оцінює, а після цього наносить удари на випередження. Наприклад, по аеродромах на заході Україні та у інших містах, де колись у нас були військові частини чи невеличкі аеродроми. До цього часу Васильків не був прямою ціллю, але зараз, можливо, росіяни змінили свою думку, тому наносять удари. Загалом, окупанти дедалі ведуть себе агресивніше, це помітно й по заявах щодо винищувачів F-16. Мовляв, якщо вони будуть дислокуватися на аеродромах сусідніх з Україною державах, то стануть законними цілями для росіян", - розповідає Ігор Романенко.

Треба посилювати ППО

До речі, робота нашої системи ППО була цієї ночі майже відмінною. Ми поцікавилися у експерта, чи відомо йому про посилення сил протиповітряної оборони.

"Судячи по тому, що балістичну ракету "Іскандер-М" не вдалося збити, то складно говорити про можливе посилення. Якщо на маршруті такої ракети немає комплексу Patriot чи SAMP/T то, на жаль, ворожа ракета досягає цілі. Звичайними засобами балістику не зіб’єш. Тому, якби у нас була достатньо посилена протиракетна оборона, такого б не сталося. Ворог про це знає, вони вивчають, де у нас є такі райони та локації, куди б вони хотіли нанести удар, враховуючи, щоб там не було у наявності Patriot чи SAMP/T", - розповідає Ігор Романенко.

Саме тому, минулої ночі росіяни застосовували, окрім ударних дронів, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та аеробалістичну ракету "Кинджал" з МіГ-31К.

Україна потребує додаткового посилення ППО / Фото: ТСН.ua

Привітали з днем Росії

Експерт погоджується, що нічний удар по Києву та столичному регіону, був своєрідним "вітанням" від Путіна до дня Росії, яке відзначають 12 червня.

"Це цілком можливо. Путін поведений на датах та подіях. Ще перед війною вони надавали цьому святу великого значення. До Києва привозили величезну кількість народних хорів, співаків, акторів, письменників – нав’язуючи нам цей "культурний десант". Тепер у якості вітання надсилають ракети та дрони. Путіну це потрібно, щоб показати своєму "глибинному" народу хоч якісь результати. Гадаю, що російська пропаганда це жваво підхопить і волатиме, що вони вже ледве не за крок до перемоги", - підсумовує Ігор Романенко.

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