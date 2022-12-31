Ракетний удар Росії по Миколаєву: показали страшні фото та відео із місця атаки

Внаслідок атаки у Миколаєві постраждало 6 осіб, 3 - госпіталізовано, 3 - надали допомогу на місці.

У суботу, 31 грудня, Росія вчергове атакувала Україну. "Прильоти" були зафіксовані, зокрема, у Миколаєві. З'явилися відео та фото наслідків російської атаки.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Також читайте Масована ракетна атака Росії спричинила затримку руху лише двох поїздів — Укрзалізниця

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, внаслідок ударів 2 житлові будинки зруйновані вщент, 12 житлових будинків пошкоджено. Також пошкодження зазнали три навчальні заклади, у них повилітали вікна.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок атаки постраждало 6 осіб, 3 - госпіталізовано, 3 - надали допомогу на місці.



"Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС. Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять", - інформує Сєнкевич.

Ракетна атака Росії по Україні 31 грудня: що відомо

31 грудня Російська Федерація масовано обстріляла ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари Росії та запевнив, що "держава-терорист РФ не отримає прощення".

За попередніми даними, 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Читайте також: