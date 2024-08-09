Ракетний удар Росії по супермаркету в Костянтинівці: скільки жертв і потерпілих та що там відбувається зараз

Російські окупанти завдали прицільного удару по торговому центру в Костянтинівці. Відомо про вже 14 загиблих і 44 поранених. Рятувальна операція ще триває, адже під завалами можуть бути люди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Удар по торговельному центру, де завжди багато людей, Росія завдала близько 11-ї. За попередніми даними поліції, ворог застосував ракету Х-38. Район удару огорнув густий чорний дим. До місця влучання одразу виїхали надзвичайники та швидкі.

Майже одразу в соцмережах почали з'являтися шокувальні фото й відео від очевидців удару. На них видно масштабні руйнування.

Наслідки російського удару

На місці терористичної атаки спалахнула сильна пожежа, вогонь охопив 1000 квадратних метрів торговельних площ. У будівлі працював великий супермаркет. Скільки людей у момент атаки перебувало всередині – невідомо.

Кількість жертв і потерпілих зростає щопівгодини. Рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть бути люди.

Ракетний удар по Костянтинівці / Фото: ДСНС

О 14-й розбирання завалів призупиняють через загрозу повторного обстрілу. Родичі людей, які не виходять на зв'язок, не можуть знайти собі місця:

"А хто у вас був там?"

"Зять і внучка 10 років, дівчинка наша".

"Що зараз з ними, відомо?"

"Ні, лікарні обдзвонили".

Пошуки відновлюються за першої ж можливості. Про пошкодження свого відділення, яке розташовувалося в цьому ж торговельному центрі, повідомила й "Нова пошта".

"Повністю зруйноване наше відділення. Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, щоб надати всю необхідну підтримку та допомогу".

Ракетний удар по Костянтинівці / Фото: ДСНС

Частина посилок вціліла, вартість знищених компанія обіцяє компенсувати. Через атаку росіян пошкоджено також щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошту, магазини, автомийку, автомобілі.

Уже 14 загиблих! Під завалами люди! Наслідки атаки на Костянтинівку!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 9 серпня. УДАР по Костянтинівці, події на КУРЩИНІ, 5 мільйонів євро у багажнику

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. Пошуково-рятувальна операція триває.

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