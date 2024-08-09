Ракетний удар Росії по супермаркету в Костянтинівці: скільки жертв і потерпілих та що там відбувається зараз

Рятувальники продовжують розбирати завали.
Російські окупанти завдали прицільного удару по торговому центру в Костянтинівці. Відомо про вже 14 загиблих і 44 поранених. Рятувальна операція ще триває, адже під завалами можуть бути люди.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.
Удар по торговельному центру, де завжди багато людей, Росія завдала близько 11-ї. За попередніми даними поліції, ворог застосував ракету Х-38. Район удару огорнув густий чорний дим. До місця влучання одразу виїхали надзвичайники та швидкі.
Майже одразу в соцмережах почали з'являтися шокувальні фото й відео від очевидців удару. На них видно масштабні руйнування.
На місці терористичної атаки спалахнула сильна пожежа, вогонь охопив 1000 квадратних метрів торговельних площ. У будівлі працював великий супермаркет. Скільки людей у момент атаки перебувало всередині – невідомо.
Кількість жертв і потерпілих зростає щопівгодини. Рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть бути люди.
О 14-й розбирання завалів призупиняють через загрозу повторного обстрілу. Родичі людей, які не виходять на зв'язок, не можуть знайти собі місця:
- "А хто у вас був там?"
- "Зять і внучка 10 років, дівчинка наша".
- "Що зараз з ними, відомо?"
- "Ні, лікарні обдзвонили".
Пошуки відновлюються за першої ж можливості. Про пошкодження свого відділення, яке розташовувалося в цьому ж торговельному центрі, повідомила й "Нова пошта".
"Повністю зруйноване наше відділення. Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, щоб надати всю необхідну підтримку та допомогу".
Частина посилок вціліла, вартість знищених компанія обіцяє компенсувати. Через атаку росіян пошкоджено також щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошту, магазини, автомийку, автомобілі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 9 серпня. УДАР по Костянтинівці, події на КУРЩИНІ, 5 мільйонів євро у багажнику
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. Пошуково-рятувальна операція триває.
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