Ракетний удар у Дніпрі знищив квартиру Ольги та Олександра, поки вони купували сукню

Подружжя перебувало в торговому центрі "Караван" на лівому березі і це врятувало їхнє життя.

У п’ятницю, 28 червня, внаслідок ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

Про це повідомили журналістці ТСН мешканці цієї квартири Олександр та Ольга, які повернулися додому після спрацювання домашньої сигналізації.

За їхніми словами, вони проживають у квартирі на 10-му поверсі, куди влучила російська ракета. У момент ракетного удару подружжя перебувало в торговому центрі "Караван" на лівому березі і це врятувало їхнє життя.

"Нам почали писати в чатах "вибух" і спрацювала сигналізація, ми швидко приїхали сюди, але вже почали всі дзвонити знайомі, хто тут поруч живе... На щастя, нікого не було в нашій квартирі", - розповіли вони.

Російські терористи знищили все майно, яке було в молодої сім’ї.

"Плаття, яке дружина купила в "Каравані"... Все, більше нічого немає», - сказав Олександр, зауваживши, що ночувати сьогодні доведеться у батьків його дружини.

Зруйновано 4 поверхи! Ракета просто в будинок у Дніпрі!

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру частково зруйнована багатоповерхівка, там заблоковані люди. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновані чотири поверхи.

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