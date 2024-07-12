Ракетний удар у Києві вбив дружину та двох дітей, поки чоловік був у батьків: історії трьох родин з будинку на Сирці

Через російську ракету у Києві загинули люди.

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Києві на Сирці. Для багатьох цей дім став братською могилою. Серед загиблих є також і діти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти знищили вже другий дім родини з Київщини

Родина розповідає, що втратили дім двічі. Спочатку їхній будинок у Бородянці прицільно розстріляли росіяни, а тепер їхня ракета знищила ще і квартиру. Пан Богдан показує, як окупанти вкотре знищили їхнє помешкання.

Будинок пана Богдана

Син Богдана та його дівчина були в цій квартирі, яку родина купила лише пів року тому.

"Заходимо ось дуже наглядна картина - люди які цікавилися російською літературою, читали Чехова і "руській мір" прийшов сюди. Діти ще не встигли прибрати цей стелаж від попередніх власників", - каже Богдан.

Пан Богдан

Придбали це помешкання за програмою "єВідновлення". Зробили це після того, як окупанти зруйнували їх великий будинок в Бородянці. Росіяни там жили під час окупації - і спалили до фундаменту, коли тікали із Київщини.

Цього разу, окрім квартири, постраждала й машина. Відновленню вона не підлягає. Так само як і квартира. Питання про знесення будинку - ще на розгляді. Богдан про це обмовляється - лише фразою.

Зруйнований будинок у Києві

Історія родини Симанюків, яку вбила Росія

Серед пустки між уцілілих під’їздів на другому поверсі мешкала родина Симанюків. Мати Зоряна і двоє дітей були вдома. Батько - у селі на Вінниччині, розповідає його рідна сестра.

"Подзвонив Вася, шо йому сказали, шо у них впав під’їзд. Вдома Зоряна і малі. Кілька годин поки працювали рятувальники, я думала, що їх знайдуть. Можливо, пораненими, але шо їх знайдуть", - каже Ольга Падей, тітка загиблих Максима та Анастасії.

Тіла 40-річної Зоряни, 10-річного Максима та 8-річної Насті знайшли під завалами п’ятиповерхівки за кілька годин після прильоту

8-річна Настя, яку вбили окупанти

"Можливо, вони всі хотіли сховатися. Можливо, не встигли. Можливо, не зреагували", - каже Ольга Падей.

До Києва сім’я переїхала з Тернопільщині кілька років тому. Орендували квартиру, влаштували дітей у школи і гуртки

"Хотілося для дітей більшого. Хотіли, щоб вони отримали кращу освіту. Щоб в них було більше можливостей. Більше знайомств. Більше розвитку", - каже Ольга Падей.

Ольга Падей.

10-річний Максим змалку займався карате. Мріяв потрапити на Олімпійські ігри,- пригадує його тренер.

"Ми з ним навіть домовилися, що до 14-ти років - на його перший відбір на Чемпіонаті України, що він повинен був бути медалістом", - каже Володимир Боєв, тренер спортивної школи CHAMPION.

Максим збирався на літні тренувальні збори, з командою в гори.

Спортсменкою була і восьмирічна Настя. Займалася гімнастикою. А ще любила поганяти м’яча з братом і його друзями. Тепер 8-річна Настя і 10-річний Максим навіки з матір’ю. Василь Симанюк поховав усю сім’ю у рідному селі на Вінниччині.

Будинок, який знищила російська ракета

Родина загиблого військового втратила дім

Квартира Каті Павленко на першому поверсі – впритул до під’їзда, який розтрощила російська ракета. У цих потрощених стінах все нагадує про чоловіка – Діму. І життя, про яке мріяли разом.

Катя Павленко

Дмитро Павленко - на позивний "Вірус" на війні від початку АТО. Потім став на захист Києва. Далі були оборона Бахмута і Роботине. Коли Катя проводжала його 25 лютого 2022 сама була на сьомому місяці вагітності. Ангеліна - народилася у квітні.

Молодшого сина Діма так і не побачив. У липні 2023 під Роботиним потрапив під мінометний обстріл. Малюк з’явився на світ - після смерті батька. Його Катя назвала на честь коханого.

Тато загиблого воїна Василь Олексійович досі не може говорити про втрату сина. Про те, що в їхній будинок влучила російська ракета - вони дізналися у Жашкові. Коли Катя разом з дітьми гостювала у свекра.

Сьогодні родина Павленків забирає із квартири те, що вціліло. Диван, побутова техніка, дитяче крісло. Про Катю з дітьми в перший же день подбали побратими чоловіка.

Дмитро та Катя Павленко

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Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 - це діти.

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