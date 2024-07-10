Ракетний удар у Києві знищив квартиру жінки, поки вона була у магазині: деталі

Під ракетний обстріл Росії потрапив житловий будинок на Сирці у Києві. На місці трагедії загинуло 13 людей, з них 5 - діти. Живою з-під завалів вдалось витягнути лише одну особу, решту людей загинуло.

Жителька цього будинку розповіла ТСН, що на момент обстрілу вона вийшла до магазину. Саме це і врятувало їй життя.

"Я в цей момент вийшла у магазин. Поки житиму в знайомих, казали, що може якийсь готель запропонують для проживання", - каже жителька Києва, чий будинок знищили окупанти.

Також кияни нарікають на брак інформації щодо оформлення документів про втрату майна.

Місце ракетного удару Росії

"Ми не можемо отримати акт пошкодження майна. Соцзахист каже, що це видає поліція, поліція каже, що не дають. Немає алгоритму, що людям далі робити", - каже інша потерпіла киянка.

Волонтери кажуть, що люди із довколишніх будинків і досі звертаються до них. Жителі просять заклеїти їхні вікна.

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 - це діти.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем".

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