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Ракетний удар у Києві знищив квартиру жінки, поки вона була у магазині: деталі

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Ракетний удар у Києві знищив квартиру жінки, поки вона була у магазині: деталі

Киянка пішла до магазину, коли у її будинок прилетіла ракета

Жителі Києва оговтуються після моторошних ракетних ударів Росії.

Під ракетний обстріл Росії потрапив житловий будинок на Сирці у Києві. На місці трагедії загинуло 13 людей, з них 5 - діти. Живою з-під завалів вдалось витягнути лише одну особу, решту людей загинуло.

Жителька цього будинку розповіла ТСН, що на момент обстрілу вона вийшла до магазину. Саме це і врятувало їй життя. 

"Я в цей момент вийшла у магазин. Поки житиму в знайомих, казали, що може якийсь готель запропонують для проживання", - каже жителька Києва, чий будинок знищили окупанти. 

Також кияни нарікають на брак інформації щодо оформлення документів про втрату майна. 

Місце ракетного удару Росії / ©
Місце ракетного удару Росії

"Ми не можемо отримати акт пошкодження майна. Соцзахист каже, що це видає поліція, поліція каже, що не дають. Немає алгоритму, що людям далі робити", - каже інша потерпіла киянка. 

Волонтери кажуть, що люди із довколишніх будинків і досі звертаються до них. Жителі просять заклеїти їхні вікна. 

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 - це діти. 

Поховала власна квартира! Наживо з київської багатоповерхівки, яку зруйнувала ракета РФ

Поховала власна квартира! Наживо з київської багатоповерхівки, яку зруйнувала ракета РФ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем".

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