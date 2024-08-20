Ракетно-дронова атака по Україні: де були вибухи, "прильоти" і які наслідки (фото)

Росія атакувала Україну в ніч проти 20 серпня десятками ракет і безпілотників. Частину ворожих цілей сили ППО збили в межах дев’яти областей. Однак є і "прильоти" та руйнування.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну атака по Україні.

У ніч проти 20 серпня ворог запустив по Україні ракети різних типів та дрони. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про вибухи у Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Тернопільській областях, у Світловодську, Кременчуку, Сумах, Павлограді та Покровську.

Атака по Києву та області

Росіяни вночі та вранці запустили по Києву ракети і дрони, повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

"Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА. Дрони були знищені ППО. Сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет", – написав Попко в Мережі.

Він додав, що ворог атакував столицю з північного напрямку. Ймовірно, це були крилаті ракети на кшталт "Іскандер-К".

Силами і засобами ППО ворожі ракети були знищені ще на підступах до Києва. Постраждалих та руйнувань немає.

Водночас у Київській області попадали уламки ракет та безпілотників, які були збиті силами ППО. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає і минулося без постраждалих. Однак внаслідок падіння уламків у одному з населених пунктів області були пошкоджені чотири приватні будинки та господарська будівля. У будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади. Крім того, в одному з районів загорівся трав'яний настил.

Атака на Тернопіль

Вночі загарбники атакували дронами промисловий об'єкт у Тернополі. Зафіксовано влучання в один із резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа, повідомив заступник голови Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Після удару на місце прибули рятувальники, які до ранку локалізували пожежу, але продовжили гасити її. На місці працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників. Також залучили два пожежних потяги.

Спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу, аби перевірити, чи немає перевищень шкідливих речовин. Минулося без постраждалих.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ / Фото: Telegram-канал Захід Головне

Зауважимо, вночі мер Тернополя Сергій Надал просив жителів міста зачинити вікна. Йшлося про мешканців масивів Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також Біла. Водночас в ОВА також закликали жителів Тернополя обмежити перебування на вулиці у зв’язку з пожежею.

"Під час планування дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору", – йдеться у заяві.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ / Фото: Telegram-канал Захід Головне

Атака по Дніпропетровській області

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю дві російські крилаті ракети та два безпілотника. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що окупанти атакували два райони області. Увечері ворог застосував дрон по одному з населених пунктів Синельниківського району. А вночі росіяни поцілили безпілотником по Нікополю.

Загарбники також випустили декілька артснарядів по Мирівській громаді, вранці обстріляли Марганецьку громаду і продовжили терор Нікополя. Постраждала одна людина. Інформацію про завдану шкоду ще уточнюють рятувальники.

Атака на Хмельницьку область

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вночі сили ППО знищили один російських безпілотник. Інформації про пошкодження майна не надходило. Загиблих та травмованих немає.

Атака на Вінницьку область

Вночі до Вінницької області зайшли 12 ворожих дронів. За результатами роботи ППО було збито 10 безпілотників. Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. Інформації про постраждалих, пошкодження та руйнування не надходило.

Удар по Сумщині

Російські війська вночі завдали ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади Сумської області, повідомили в ОВА. Внаслідок атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тис. абонентів.

"Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору. Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії", – йдеться в заяві ОВА.

Атака по Кіровоградщині

Про чергову ворожу атаку на Кіровоградську область повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Він також заявив про результативну роботу захисників неба.

"В одній з громад Олександрійського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька покрівель, вікон, парканів приватних домоволодінь. Зачепило й два автомобілі. Постраждалих, на щастя, немає. Всі відповідні служби на місці", – йдеться в повідомленні Райковича.

Атака на Миколаївську область

Уночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників у Миколаївській області. Про це коротко повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Атака на Херсонську область

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два дрони, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Скільки ворожих цілей знищила ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що вночі РФ атакувала Україну кількома типами ракет та 26 дронами Shahed.

"Збито 28 повітряних цілей: одна крилата ракета "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської області", – йдеться в заяві Олещука.

Загарбники випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, крилату ракету "Іскандер-К" – з Брянської області, керовані авіаракети Х-59 – з повітряного простору Курської області та окупованої території Запорізької області. Райони пусків Shahed – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.

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