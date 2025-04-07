Ракетний обстріл України: військовий експерт розповів про нову тактику Росії

Росіяни намагаються обійти ППО / © ТСН.ua

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Російські окупанти постійно шукають можливості, щоб знизити ефективність української ППО.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Експерт зауважив, що росіяни шукають нових способів, щоб їхні ракети долітали до цілей.

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«Радіус дії Patriot, які є у нас на озброєнні, не великий. Як відомо, комплексів такого класу у нас замало, а якщо їх використовувати на малих висотах, то радіус дії ще більше знижується. Враховуючи такі особливості, росіяни увесь час шукають можливості, щоб знизити ефективності нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Їм принципово, щоб їхня балістика долітала до цілей, тому використовують усі можливості. Якщо ракети йдуть на високій швидкості та на малих висотах, то виявляти їх та знищувати вкрай складно для засобів протиракетної оборони», — пояснює військовий експерт.

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Дата публікації 08:57, 06.04.25 Кількість переглядів 644 З'явилося відео з місця ракетної атаки у Києві