Ракетний терор у Києві: під завалами знайшли багато загиблих, у місті згоріли склади та унікальна лабораторія

Наслідки обстрілу Києва

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У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки знайшли 10 загиблих. Загалом у ніч на 2 липня росіяни убили у столиці 30 людей. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали.

Про наслідки жорстокого обстрілу столиці — кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Війна в Україні: що відомо про обстріл Києва

До зруйнованої багатоповерхівки у Дарницькому районі люди безперервно несуть квіти та м’які іграшки. Рятувальники ДСНС продовжують тут розбирати завали. Цю дев’ятиповерхівку вщент зруйнувала російська ракета. Мешканці будинку, яким вдалося вижити, згадують ніч укриття із жахом.

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«Були в укритті. Там гатило так, що укриття ледь не склалося, усе посипалося», — кажуть місцеві.

Рятувальникам вдалося одразу витягнути живими з-під завалів семеро людей. На жаль, десятьох людей на цій конкретній локації врятувати не вдалося.

Олександр Хорунжий, заступник начальника управління по комунікаціях ДСНС України: «Найбільше загиблих у Дарницькому районі. Тут найбільше постраждали люди у Дарницькому районі».

У дворі сусіднього будинку тепер зяє величезна вирва — тут теж був прямий приліт російської ракети. Десятки квартир у будинку майже знищені вибуховою хвилею та уламками. Мешканці намагаються врятувати бодай якісь речі, викидаючи сміття з вікон.

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Містяни пригадують: ударна хвиля була такою потужною, що з квартир масово вилітали вікна, внутрішні двері, важкі меблі та навіть особисті речі. Люди на подвір’ї знаходять чужі сімейні фотокартки та намагаються дізнатися, чиї вони.

Завали у своїй квартирі самотужки розбирає і пані Тетяна. На деяких тримальних стінах її оселі утворилися глибокі тріщини, а всі меблі та побутову техніку тепер доведеться просто викинути на смітник.

Тетяна, мешканка пошкодженого будинку: «З 1990 року я мешкаю в цьому будинку. Я не можу сказати навіть, на яку саме суму, але тут більше ніж 50 тисяч доларів збитків».

Наслідки обстрілу Києва / © ДСНС

11 годин повітряної тривоги та удари по медиках і гуманітарних складах

За офіційними даними місцевої влади, лише у Дарницькому районі столиці було зафіксовано 6 окремих місць влучань ракет, з яких 4 — це прямі влучання в об’єкти.

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Росіяни діяли за вже відпрацьованою, цинічною схемою обстрілів: спочатку запускали хвилі ударних дронів, потім — крилаті й балістичні ракети, і так по колу аж до самого ранку. Загалом повітряна тривога у Києві тривала понад 11 годин. Ворог цілив переважно по житловій забудові та об’єктах цивільної інфраструктури.

Під удар окупантів потрапило навіть одне з відділень центру екстреної медичної допомоги на правому березі столиці. Внаслідок вибухів 9 спецавтомобілів швидкої зазнали серйозних пошкоджень, а шестеро медичних працівників підстанції отримали поранення різного ступеня важкості. Від обстрілів суттєво постраждала і приватна лікарня, розташована поруч. Її співробітники пригадують, що масштабні руйнування тут уже були у липні минулого року, тому тепер у разі тривоги персонал не зволікає: пацієнти з реанімації одразу переміщуються в укриття. Цього разу медики вперше побачили, що уламки ракети пройшли наскрізь через кілька капітальних стін.

Не пошкодували росіяни і великий центральний склад Українського Червоного Хреста. Звідси Україною оперативно розвозили важливі гуманітарні вантажі для постраждалих регіонів — зокрема, потужні генератори, теплові насоси та дороге медичне обладнання. Сума втраченого майна та вантажів тут сягає 79 мільйонів гривень.

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Знищення української книги: на складі згоріло 800 тисяч примірників

Ущент вигоріли також цивільні ресторани, логістичні склади пошти та великі мережі магазинів побутової техніки. На складах одного з провідних українських видавництв досі дотлівають тисячі книжок. Тут за одну ніч внаслідок пожежі згоріло 800 тисяч примірників готової продукції.

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Євген Ширинос, головний редактор видавництва: «Якщо рахувати в грошах, то це перевищує сто мільйонів гривень. Повністю вся література, яку ми видаємо, починаючи від дитячих книжок, закінчуючи художньою літературою, класикою, багато книжок, які екранізовані, так само нон-фікшн популярний, психологія. Тобто весь наш портфель, який тільки ми видаємо. Тобто всі книжки зберігалися на цьому складі».

Удар по науці: руйнування лабораторії нейробіології та порятунок портрета

Воювали тієї пекельної ночі росіяни і з українською наукою. Під прицілом окупантів опинився Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України — один із найавторитетніших наукових закладів країни.

Тут науковці проводили важливі досліди, розробляли сучасні медпрепарати та вчили студентів. Наразі точно оцінити всі завдані інституту збитки просто неможливо.

Денис Колибо, завідувач лабораторії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України: «Ось це моя лабораторія. Це була улюблена лабораторія наших студентів. Вони навчалися основам роботи. Тут ми вивчали імунологію, вивчали біохімію».

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Під час нашої розмови серед купи будівельного сміття науковці знаходять дивом уцілілий портрет засновника закладу — академіка Олександра Палладіна. Науковці впевнені, що це дуже добрий і знаковий знак: «Бачите, залишився цілий портрет. Причому подивіться, якого року — 1947 року. Все згоріло, а портрет лишився цілий». Журналісти закликають: «Бережіть його», на що вчені відповідають: «Добре».

Постраждалі тварини у столичному зоопарку

Потроху від пережитого нічного жаху вже оговтується і столичний зоопарк. Унаслідок цієї російської атаки на території звіринця пошкоджені адміністративна будівля, паркінг для авто та кілька відкритих вольєрів. Фізично постраждали дві черепахи, а також 20-річний кайман на кличку Карапуз.

Кирило Трантін, генеральний директор Київського зоопарку: «З черепахами простіше. Каймана ми не турбуємо, просто спостерігаємо за ним. Тварини ж не розуміють. Могла просто злякатися і сильно вдаритися».

Наразі ветеринари про всяк випадок пильно наглядають і за іншими тваринами у звіринці, аби вчасно виявити наслідки сильного акустичного стресу.

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В Офісі генерального прокурора України цю нічну атаку росіян офіційно назвали чистим терором, який має конкретні імена виконавців. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Одним із головних відповідальних за вбивства цивільних людей та масштабні руйнування називають начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова. Прокурори запевнили, що кожен причетний до цих звірств обов’язково понесе персональну юридичну відповідальність.

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