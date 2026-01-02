Ракетний удар по Харкову: що атакували росіяни і які наслідки влучань

Наслідки атаки на Харків / © Харківська ОВА

Сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Ракети прилетіли в центр міста

Удар прийшовся по середмістю Харкова, неподалік парку та жвавої дороги. У цей момент на вулиці було чимало перехожих, дітей та автомобілів. На місці влучання зараз панує важка атмосфера: повітря насичене пилом та димом, відчутний різкий запах гару.

«Я стояла на світлофорі, чекала на зелене світло. І все почало сипатись, через 10 секунд знов. Падає дах. Я не знала, що робити. Відчиняю двері — усе чорне», — згадує очевидиця Юлія.

Інша мешканка району Наталя ледь стримує сльози: «Я була вдома, відчинила вікно... Такий був удар, я аж підстрибнула, і посипалося все на світі. Це жах».

Постраждалі: від 6-місячної дитини до літніх людей

За офіційними даними, на цей час відомо про щонайменше 30 постраждалих. Рятувальні роботи тривають, тому кількість поранених може зрости.

Важкі випадки: принаймні одна жінка перебуває у важкому стані.

Поранення дітей: серед постраждалих — 6-місячне немовля.

Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, у людей діагностують уламкові поранення, переломи та гострі реакції на стрес.

Масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Правоохоронці підтвердили, що ворог застосував балістичні ракети «Іскандер». Ціллю став звичайний цивільний об’єкт у старому житловому мікрорайоні.

Знищено: торговельний центр.

Пошкоджено: десятки житлових багатоповерхівок та медичні заклади.

Комунікації: понівечено теплові, газові та електромережі.

«Це цивільний об’єкт, ви ж бачите — старий житловий мікрорайон. Там лікувалися цивільні люди», — прокоментував атаку мер Харкова Ігор Терехов.

Пошуково-рятувальна операція

На місці влучання продовжують працювати бійці ДСНС, медики та поліція. Комунальні служби намагаються оперативно усунути пошкодження мереж, аби повернути людям світло та тепло. Пошуки під завалами не припиняються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Балістика просто в багатоповерхівку! Жахіття в Харкові просто зараз!