- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 478
- Час на прочитання
- 2 хв
Ракетний удар по Харкову: що атакували росіяни і які наслідки влучань
Росіяни 2 січня завдали ракетних ударів по центру Харкова.
Сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
Ракети прилетіли в центр міста
Удар прийшовся по середмістю Харкова, неподалік парку та жвавої дороги. У цей момент на вулиці було чимало перехожих, дітей та автомобілів. На місці влучання зараз панує важка атмосфера: повітря насичене пилом та димом, відчутний різкий запах гару.
«Я стояла на світлофорі, чекала на зелене світло. І все почало сипатись, через 10 секунд знов. Падає дах. Я не знала, що робити. Відчиняю двері — усе чорне», — згадує очевидиця Юлія.
Інша мешканка району Наталя ледь стримує сльози: «Я була вдома, відчинила вікно... Такий був удар, я аж підстрибнула, і посипалося все на світі. Це жах».
Постраждалі: від 6-місячної дитини до літніх людей
За офіційними даними, на цей час відомо про щонайменше 30 постраждалих. Рятувальні роботи тривають, тому кількість поранених може зрости.
Важкі випадки: принаймні одна жінка перебуває у важкому стані.
Поранення дітей: серед постраждалих — 6-місячне немовля.
Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, у людей діагностують уламкові поранення, переломи та гострі реакції на стрес.
Масштабні руйнування цивільної інфраструктури
Правоохоронці підтвердили, що ворог застосував балістичні ракети «Іскандер». Ціллю став звичайний цивільний об’єкт у старому житловому мікрорайоні.
Знищено: торговельний центр.
Пошкоджено: десятки житлових багатоповерхівок та медичні заклади.
Комунікації: понівечено теплові, газові та електромережі.
«Це цивільний об’єкт, ви ж бачите — старий житловий мікрорайон. Там лікувалися цивільні люди», — прокоментував атаку мер Харкова Ігор Терехов.
Пошуково-рятувальна операція
На місці влучання продовжують працювати бійці ДСНС, медики та поліція. Комунальні служби намагаються оперативно усунути пошкодження мереж, аби повернути людям світло та тепло. Пошуки під завалами не припиняються.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Балістика просто в багатоповерхівку! Жахіття в Харкові просто зараз!