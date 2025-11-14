Рятувальники ліквідовують у Києві наслідки ракетного удару РФ / © ДСНС

Київ пережив чергову масовану та комбіновану атаку Росії, під час якої потужні вибухи лунали всю ніч. Ворог застосував балістику, «Калібри» та рої ударних дронів, що призвело до жертв серед цивільного населення: загинуло шестеро киян, ще понад 30 зазнали поранень.

Пошкоджено десятки житлових будинків, пожежі палали майже в кожному районі.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, чому столиця залишається головною ціллю Путіна та як росіяни модернізують засоби нападу, підвищуючи ефективність своїх атак.

Столиця як стратегічна ціль до кінця війни

На думку військового експерта Ігоря Романенка, ракетно-дроновий удар по Києву стався невипадково.

«Столиця — це місце ухвалення стратегічних рішень щодо війни і всього іншого. Тому для Путіна Київ був, є і залишається однією з основних цілей у цій війні. Залежно від засобів, як є на поточний час у противника, і ситуації, яка складається, росіяни завдають цих ударів. Київ вони майже ніколи не оминають і оминати не будуть», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.).

За словами експерта, особливістю цього удару є те, що росіяни організували його як комбінований, масований і зосереджений по всіх районах Києва.

Модернізація ракет: балістика та нове ПЗ для «Калібрів»

Противник застосував для повітряної атаки модернізовані засоби нападу як у дроновому, так і в ракетному озброєнні.

«Росіяни використовують модернізовану балістику, яку наші наявні засоби, зокрема батареї Patriot, яких, на жаль, обмаль, ефективно, як раніше, збивати не можуть. Крім того, це стосується й інших ракет противника. Вони модернізують ті ж „Калібри“ і крилаті ракет, які запускають з наземних пускових установок. На них ставлять нове програмне забезпечення. Вдосконалюють і ракети Х-101, хоча останнім часом вони менше їх використовують після операції „Павутина“ і завдяки нашим ударам по аеродромах, де базуються носії цих ракет», — розповідає генерал-лейтенант.

Розвідка дронами та ціна «вагань»

Щодо російських дронів військовий експерт вказує на специфіку, яка вкотре проявилася: напередодні нічної атаки росіяни вдень проводили розвідку. Пообіді над Києвом літав російський дрон-розвідник.

«Поки ми вагалися — збивати його чи не збивати, він робив свою справу. Збивати такі цілі потрібно негайно і не давати можливість щось фіксувати, тому що після такої розвідки удар противника стає більш ефективним. Тому збивати негайно, брати на себе відповідальність і знищувати, бо проблеми будуть ще більшими. Росіяни завдали ударів практично по всіх районах Києва, була величезна кількість пожеж, влучань у житлові будинки. Все це результат вагань — збивати чи не збивати», — зауважує Ігор Романенко.

Експерт додає, що найсумніше — противник після атаки на світанку знову проводив дорозвідку дроном, «видивлявся, що саме він накоїв у місті».

Далекобійні FPV-дрони: ударна загроза

Романенко припускає, що росіяни вже виготовляють керовані дрони, які літають на великі відстані.

«Якщо засоби зв’язку це дозволяють робити, то такими дронами можна керувати з будь-якої території, наприклад, з Далекого Сходу в комфортних умовах, попиваючи каву. Вони можуть використовувати елементи Starlink та інші сучасні технології, встановлюють на дрони й камери заднього виду, щоб робити спостереження, а також чутливі елементи, які допомагають здійснювати маневри, щоб уникнути наших дронів-перехоплювачів», — пояснює генерал-лейтенант.

Він підкреслює, що додаткові камери спостереження та можливість управління дронами на таких відстанях роблять їх фактично далекобійними FPV-дронами.

«Це дуже небезпечно. Оператор такого дрона може бачити обєкт, знати, куди його наводити і як краще атакувати. Тобто йдеться вже не про дрони-розвідники, які лише збирають інформацію, а про ударні дрони з конкретним завданням на знищення. Використання кількох дронів дозволяє противникові проводити дорозвідку і в разі потреби повторно атакувати ціль», — пояснює експерт.

Головна мета Путіна: блекаут у Києві і моральний тиск

Романенко підкреслює: за рахунок застосування модернізованих засобів росіяни підвищують ефективність завдавання ударів по головній цілі — Києву, а він і райони довкола будуть такою залишатися до кінця війни.

«Можу вам це говорити з власного військового досвіду. Великий столичний регіон має величезне стратегічне значення для ворога, тому він регулярно його атакує, шукаючи наші командні пункти та сили прикриття. Інша ціль — це завдання Путіна: організувати в Києві блекаут, щоб місто було в темряві і залишилося без тепла в морози. Росіяни прагнуть перетворити життя у Києві на пекло, щоб люди виїжджали, бо з настанням холодів жити в таких умовах буде неймовірно складно. Безумовно, Путін цього прагне. Але нам поки допомагає Бог, посилаючи відносно теплу погоду», — каже Романенко.

Такий звірячий підхід росіяни реалізовують і в населених пунктах біля лінії бойового зіткнення.

«Тактика проста — підступити до міста якнайближче, щоб мати змогу бити зі ствольної артилерії — дешево й сердито. Поступово вони досягають бажаного — люди виїжджають, а ворог монотонно обстрілами знищує місто — такий у нього алгоритм дій. Тому атаки на Київ — це передусім підрив морально-психологічного стану киян, більшість з яких задіяні в системі управління, забезпечення військ, протистояння російській агресії. Столиця завжди відігравала первинну роль під час будь-яких війн, і її падіння означало поразку, а стійкість — перемогу. Тому нам треба триматися наперекір усім намірам противника», — підсумовує Ігор Романенко.

