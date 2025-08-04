Ракетний удар по Києву: дівчина врятувалась падінням з 9 поверху, але дивом називає інше (відео)

Вероніка Осінцева / © ТСН

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Вероніка Осінцева — та сама дівчина, яка випала з 9 поверху з будинку на київській Борщагівці після влучання ракеті і вижила. Про свою історію вона розповіла кореспондентці ТСН Олені Гущик. За 5 днів дівчина ще раз погодилась на розмову і вже детальніше розповіла про пережите, про смерть батьків, про лікування і допомогу, якої не очікувала.

Детальніше йдеться в ексклюзивному сюжеті ТСН.

З Веронікою журналісти ТСН познайомилися у день, коли російська ракета знищила її будинок, вбила її батьків. Її ж вибуховою хвилею виштовхнуло, і вона пролетіла дев’ять поверхів донизу, але вижила.

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Усі назвали це дивом, і новина про дівчину одразу розлетілися соцмережами. Коли ми перший раз розмовляли, вона ще не знала, що батьків уже немає. І не пам’ятала деталей того, що трапилося.

З Веронікою працюють психологи, і днями на неї чекає операція на носі. Мецестри промивають рано і дозволяють поговорити між процедурами.

«Це мені вушка прочищали від попелу. Він забився туди всередину і треба було прочистити. Палочками не можна, бо можна було ще далі забити. Тому треба було прочищати спеціальним шприцем. У мене зміщення, дуже багато сінців. Ну, то таке вже. Будуть це складати все до кубки, як лего. І потім зможу виходити на вулицю. І буду вже з нормальним гіпсом. Буде все заживати, буду відновлюватися, реабілітоватися. Все буде класно. Поки що не кажуть, коли її мене випишуть», — каже Вероніка.

Дівчину підтримують її подруги, а також її хлопець Дмитро. Вероніка зізнається, що з нею в палаті постійно хтось залишається ночувати, бо сама вона боїться.

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«Зі мною постійно хтось залишається, бо я не можу залишатися сама вночі», — зазначає дівчина.

«Просто я спочатку почувала вибух. Я була з закритима очима. Потім, скоріше за все, я втратила свідомість. І через якийсь час я прокинулась на завалах. Це я логічно подумала. Я не знаю, скільки там пролежала. Якийсь час, певне, бо коли я прокинулася, було навколо дуже багато людей. Тобто це, як мінімум, може від 15 хвилин до пів години десь я пролежала без свідомості», — згадує Вероніка про той фатальний день.

Першим їй на допомогу прибіг військовий Слава.

«Він почув, як я кричу і взяв мене на руки і поніс звідти подалі», — зазначає дівчина. З війсковим вона не була знайома.

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«Його дружина винесла мені ковдру, щоб мені не було холодно, бо було холодно тоді. Він мені допоміг впоратися з цим взагалі шоком. Він сам був в шоці. І він був роздратований, що дуже довго їдуть лікарі. Але там були дуже тяжкі хворі, тяжкі постраждалі. От тому прийшлося трошки почекати», — зазначає Вероніка.

Дівчина зазначає, що проспала повітряну тривогу, бо була дуже втомлена.

Вероніка каже, що дивилася світлини зруйнованого будинку, але їй зараз не дуже показують новини, і світлини, щоб не травмувати психіку.

Про батьків

«Хоча, я психічно стабільна, як мені здається. Я бачила, біля будинку зараз ставлять фотографії загиблих, квіти кладуть і серед цих фотографій, фотографія моїх батьків», — сказала вона.

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Дівчина розповідає, що за весь час повномасштабної війни вона не виїздила з України. Вона навчалася на естрадну вокалістку, в естрадно-цирковій академії.

«Батьки мене повністю у всьому підтримували, вони мали роботу, і вони мені допомагали, щоб я вчилася, поки я можу вчитися. І я вчилася. Я буду жити з найкращою подругою мамою. Вона відчуває за мене відповідальність і бере за мене відповідальність. І я їй дуже вдячна, вона дуже класна, я їй обожнюю. Я завжди любила, коли вона приходила до нас у гості. Ми сиділи на кухні, вона розповідала якісь історії постійно. Ми з мамою слухали, це дуже було цікаво. І теж зараз дуже тяжко. Але ми будемо разом підтримувати одне-одного. У мене вже все є. За ті декілька днів мене вже є все. Я б хотіла тільки книжки. Я буду мати дуже багато часу, коли буду реабілітовуватися», — говорить Вероніка.

Про підтримку

«Допомога відчутна. Допомога відчутна, це 100%. Я не думала, що таке буває у цьому світі. Я думала, що людям всеодно на одне одного. І тим паче на мене. Якась дівчинка — просто нікому не відома, крім своїх близьких знайомих. І ось такий розголос для мене — це якесь диво», — розмірковує дівчина.

За словами лікарів, наразі Вероніка перебуває в середньому ступені тяжкості. Операція запланована на завтра. Працюють психологи. Але можна сказати, що в ментальному статусі також є певна позитивна динаміка. Вона вже більш спокійна і відкрита до спілкування. Процес лікування йде з позитивною динамікою.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ВРЯТУВАЛАСЬ від РАКЕТИ ПАДІННЯМ З 9 ПОВЕРХУ, АЛЕ ДИВОМ НАЗИВАЄ ІНШЕ! ЕКСКЛЮЗИВ з Веронікою Осінцевою

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.