ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
697
Час на прочитання
4 хв

Ракетний удар по Києву: дівчина врятувалась падінням з 9 поверху, але дивом називає інше (відео)

Вероніку вибуховою хвилею виштовхнуло, і вона пролетіла дев’ять поверхів донизу, але вижила.

Автори публікації
Фото автора: Олена Гущик Олена Гущик Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вероніка Осінцева

Вероніка Осінцева / © ТСН

Вероніка Осінцева — та сама дівчина, яка випала з 9 поверху з будинку на київській Борщагівці після влучання ракеті і вижила. Про свою історію вона розповіла кореспондентці ТСН Олені Гущик. За 5 днів дівчина ще раз погодилась на розмову і вже детальніше розповіла про пережите, про смерть батьків, про лікування і допомогу, якої не очікувала.

Детальніше йдеться в ексклюзивному сюжеті ТСН.

З Веронікою журналісти ТСН познайомилися у день, коли російська ракета знищила її будинок, вбила її батьків. Її ж вибуховою хвилею виштовхнуло, і вона пролетіла дев’ять поверхів донизу, але вижила.

Усі назвали це дивом, і новина про дівчину одразу розлетілися соцмережами. Коли ми перший раз розмовляли, вона ще не знала, що батьків уже немає. І не пам’ятала деталей того, що трапилося.

З Веронікою працюють психологи, і днями на неї чекає операція на носі. Мецестри промивають рано і дозволяють поговорити між процедурами.

«Це мені вушка прочищали від попелу. Він забився туди всередину і треба було прочистити. Палочками не можна, бо можна було ще далі забити. Тому треба було прочищати спеціальним шприцем. У мене зміщення, дуже багато сінців. Ну, то таке вже. Будуть це складати все до кубки, як лего. І потім зможу виходити на вулицю. І буду вже з нормальним гіпсом. Буде все заживати, буду відновлюватися, реабілітоватися. Все буде класно. Поки що не кажуть, коли її мене випишуть», — каже Вероніка.

Дівчину підтримують її подруги, а також її хлопець Дмитро. Вероніка зізнається, що з нею в палаті постійно хтось залишається ночувати, бо сама вона боїться.

«Зі мною постійно хтось залишається, бо я не можу залишатися сама вночі», — зазначає дівчина.

«Просто я спочатку почувала вибух. Я була з закритима очима. Потім, скоріше за все, я втратила свідомість. І через якийсь час я прокинулась на завалах. Це я логічно подумала. Я не знаю, скільки там пролежала. Якийсь час, певне, бо коли я прокинулася, було навколо дуже багато людей. Тобто це, як мінімум, може від 15 хвилин до пів години десь я пролежала без свідомості», — згадує Вероніка про той фатальний день.

Першим їй на допомогу прибіг військовий Слава.

«Він почув, як я кричу і взяв мене на руки і поніс звідти подалі», — зазначає дівчина. З війсковим вона не була знайома.

«Його дружина винесла мені ковдру, щоб мені не було холодно, бо було холодно тоді. Він мені допоміг впоратися з цим взагалі шоком. Він сам був в шоці. І він був роздратований, що дуже довго їдуть лікарі. Але там були дуже тяжкі хворі, тяжкі постраждалі. От тому прийшлося трошки почекати», — зазначає Вероніка.

Дівчина зазначає, що проспала повітряну тривогу, бо була дуже втомлена.

Вероніка каже, що дивилася світлини зруйнованого будинку, але їй зараз не дуже показують новини, і світлини, щоб не травмувати психіку.

Про батьків

«Хоча, я психічно стабільна, як мені здається. Я бачила, біля будинку зараз ставлять фотографії загиблих, квіти кладуть і серед цих фотографій, фотографія моїх батьків», — сказала вона.

Дівчина розповідає, що за весь час повномасштабної війни вона не виїздила з України. Вона навчалася на естрадну вокалістку, в естрадно-цирковій академії.

«Батьки мене повністю у всьому підтримували, вони мали роботу, і вони мені допомагали, щоб я вчилася, поки я можу вчитися. І я вчилася. Я буду жити з найкращою подругою мамою. Вона відчуває за мене відповідальність і бере за мене відповідальність. І я їй дуже вдячна, вона дуже класна, я їй обожнюю. Я завжди любила, коли вона приходила до нас у гості. Ми сиділи на кухні, вона розповідала якісь історії постійно. Ми з мамою слухали, це дуже було цікаво. І теж зараз дуже тяжко. Але ми будемо разом підтримувати одне-одного. У мене вже все є. За ті декілька днів мене вже є все. Я б хотіла тільки книжки. Я буду мати дуже багато часу, коли буду реабілітовуватися», — говорить Вероніка.

Про підтримку

«Допомога відчутна. Допомога відчутна, це 100%. Я не думала, що таке буває у цьому світі. Я думала, що людям всеодно на одне одного. І тим паче на мене. Якась дівчинка — просто нікому не відома, крім своїх близьких знайомих. І ось такий розголос для мене — це якесь диво», — розмірковує дівчина.

За словами лікарів, наразі Вероніка перебуває в середньому ступені тяжкості. Операція запланована на завтра. Працюють психологи. Але можна сказати, що в ментальному статусі також є певна позитивна динаміка. Вона вже більш спокійна і відкрита до спілкування. Процес лікування йде з позитивною динамікою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ВРЯТУВАЛАСЬ від РАКЕТИ ПАДІННЯМ З 9 ПОВЕРХУ, АЛЕ ДИВОМ НАЗИВАЄ ІНШЕ! ЕКСКЛЮЗИВ з Веронікою Осінцевою

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie