Ракетний удар по Києву: пані Катерина втратила двох дітей та онуків, а на Настю чекали до останнього

Наслідки обстрілу Києва 31 липня

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У Святошинському районі Києва через російський обстріл загинуло 28 людей. Загалом у столиці росіяни вбили 31 особу, серед них 5 — це діти. Через атаку РФ є 159 потерпілих. У столиці сьогодні оголошено день жалоби.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відбувається у Святошинському районі

Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська з місця обстрілу у Святошинському районі Києва розповіла, що зараз рятувальну операцію уже закінчено. Тепер на місці теракту працює важка техніка, яка прибирає руїни.

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На місці удару було знайдено двигун від російської ракети.

«Це було однозначно пряме влучання. Фугасна ракета, яка розірвалась при вході у будинок. Шансів вижити у людей було мінімум», — каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У будинку загинуло 28 людей, серед них 5 дітей. До будинку люди несуть квіти та дитячі іграшки.

«Історії мешканців цього будинку жахливі. Вчора усі запам’ятали пані Катерину, яка від 5 ранку чекала на інформацію про чотирьох членів своєї родини. Її та молодшого сина врятували, проте двох її дітей та двох онуків врятувати не вдалось. Одному із хлопців 17 років, він щойно закінчив школу та приїхав, аби вступати. Старшому онуку було 22 роки і він планував одружуватись. Його наречена теж чекала на інформацію про коханого. Ще одна історія — дві дівчинки чекали на однокласницю. Вони були впевнені, що Настя жива. Але Настю, її 10-річну сестричку та матір знайшли останніми», — розповіла Неллі Ковальська.

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Дата публікації 18:33, 01.08.25 Кількість переглядів 31 З-під завалів у Києві дістали осиротіле новонароджене кошеня

Що відбувається у Солом’янському районі Києва

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна розповіла, що у Києві на Відрадному загинуло троє людей. Тут у житловий будинок поцілила російська ракета.

«Зверху було троє загиблих людей. Це дорослі чоловіки різного віку», — каже Наталія Нагорна.

У Солом’янському районі Києва також пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, випустивши 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та застосувавши 309 дронів. Основним напрямком удару став Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

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