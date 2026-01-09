Вбили повторним ударом: історія медика Сергія Смоляка, який загинув у Києві під час обстрілу

Сергій Смоляк / © Колаж з фото Каховської міської територіальної громади та AP

56-річний медик з Нової Каховки мав 30 років стажу, статус ВПО та обожнював своїх онучок. Трагедія сталася, коли бригада швидкої допомоги рятувала постраждалих на проспекті Бажана.

Під час повітряного удару по Києву росіяни вбили працівника столичної швидкої допомоги. Сергій Смоляк саме працював на проспекті Бажана, куди влучив російський «Шахед», коли ворог завдав повторного удару.

Сергію Миколайовичу було 56 років, він мав статус ВПО і до початку повномасштабної війни працював медиком у місті Нова Каховка.

Трагедія на виклику: як загинув керівник бригади

«Сергій Смоляк працював у нас на посаді парамедика три роки. Це була позитивна та чудова людина, грамотний та відданий своїй роботі спеціаліст. Він ніколи не відмовлявся від виїздів. Так було і минулої ночі, коли сталася трагедія. Це трапилося на проспекті Бажана о 2:37 ночі. На локацію виїхало три бригади медиків. Коли наші колеги вже збиралися від’їжджати, стався повторний приліт. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще чотири медики постраждали в результаті цієї атаки: два парамедики та дві виїзні санітарки», — розповідає ТСН.ua Микола Близнюк, заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики шоковані тим, що сталося, адже втратили справді висококласного фахівця, який завжди працював з усмішкою попри настрій, був готовий у будь-який час доби прийти на допомогу людям. Окрім того, ще чотири їхні колеги отримали травми.

«Сергій Миколайович пропрацював у нас три роки. Жодного разу від нього не було ніяких відмов. І на цей раз він як керівник бригади медиків теж поїхав по першому ж виклику, бо був душею колективу, а росіяни його підступно вбили», — додає Микола Близнюк.

Справжній сім’янин: життя після переїзду з Нової Каховки

Медики розповідають, що Сергій Смоляк був дуже порядною людиною — справжнім сім’янином. Коли почалася війна, він переїхав з Нової Каховки до Києва. Це була сім’я медиків, бо дружина загиблого теж працює у сфері медицини.

«У загиблого залишився син та двоє онучок. Він їх просто обожнював. Як тільки закінчувалася зміна, він швиденько збирався та біг до них. Саме онучки були його хобі. Він дуже їх любив і увесь час за них хвилювався. Можна навіть сказати, що двійко онучок були сенсом його життям», — додає Микола Близнюк.

30 років на службі: втрата висококласного фахівця

Загальний стаж загиблого — 30 років. Він закінчив медичне училище з відзнакою. Працював старшим виїзним фельдшером у Новій Каховці, мав вищу категорію.

«Сергій Миколайович дуже любив свою роботу, за роки праці на швидкій допомозі допоміг та врятував не одне людське життя. Дуже боляче, що його так трагічно не стало — для нас це величезна втрата», — кажуть його колеги.