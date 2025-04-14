Ракетний удар по Сумах: як 13-річний Кирило визволив людей із "тролейбуса смерті"

Тролейбус, який обстріляли росіяни / © ТСН

Реклама

У Сумах на місці російського теракту та загибелі 34 людей містяни несуть квіти, вшановують пам’ять загиблих. Втім, нині сюди нікого не пускають, вулиця, де сталося влучання двох балістичних ракет, перекрита.

Про це йдеться у сюжет ТСН.

Тут від ранку працює багато техніки. Надзвичайники та комунальники розбирають зруйновані конструкції будівлі Держуніверситету. За останньою інформацією поранення дістали 119 містян, серед яких 15 дітей. У лікарнях Сум наразі перебувають 68 постраждалих, з яких восьмеро — у важкому стані.

Реклама

Квіти на місці обстрілу / © ТСН

Наразі з вулиці вже прибрали згорілі автівки, а також тролейбус, в якому загинув водій із шістьма пасажирами. У ньому вдалося вижити не багатьом. Через це деякі ЗМІ назвали цей транспорт «тролейбусом смерті».

Вражає історія 13-річного школяра, який їхав разом із мамою в тролейбусі. Під час ракетного удару Кирило Ілляшенко сам зазнав уламкового поранення у шию, втім, не розгубився і кинувся рятувати тих, хто ще був живий. Хлопчик вибив скло, розблокував двері і допоміг вийти пасажирам. Наразі він перебуває у лікарні. Загрози для життя, немає. Ми поспілкувалися із директоркою школи, де навчався Кирило. У закладі дуже пишаються вчинком свого учня.

«Він ходить на боротьбу у спортивну школу. І мабуть, це допомогло йому видавити вікно і розблокувати двері», — каже директорка школи, в якій навчається Кирило.

Росіяни атакували місто двома балістичними ракетами у касетному спорядженні. Вибухи пролунали у Вербну неділю, о 10:20 ранку, коли люди поверталися з церкви і на вулицях було дуже багато містян. Усі загиблі і поранені — ті, хто у момент влучання перебував на вулиці. Одна ракета поцілили у дах конгрес-центру Держуніверситету — це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека, у будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета через 3 хвилини влучила у навчальний корпус, зруйнувавши аудиторії на двох поверхах. На вулиці одночасно спалахнуло багато автівок.

Наслідки удару / © ТСН

Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум’ян.

Нині на вулицях дуже багато битого скла. Вибуховою хвилею пошкодило 20 будівель, з яких 4 — закладів освіти, приміщенні суду, кафе, магазини, 5 багатоповерхівок. Частину вікон вже забили листами фанери. Біля кожного закладу люди прибирають територію. Неподалік від місці трагедії — розгорнутий штаб надання допомоги постраждалим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 34 загиблих! Суми оговтуються від ракетних ударів! В Україні день жалоби!