Ракетний удар по Сумах: про що заявили у ЄС та дивна реакція Трампа

Наслідки удару по Сумах / © Facebook Дмитра Тіщенка

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Доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину, президент Сполучених Штатів досі не находить в собі сил засудити Росію так, щоб це хоч комусь було зрозуміло.

Про світову реакцію на удар по Сумах у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Реакція Європи

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що те, як саме Росія атакувала Суми — дві хвилі ударів в одне й те ж саме місце, аби забрати максимальну кількість життів — найтяжчий злочин і, цитую, неймовірний рівень підлості. Готовність до переговорів, заявив він, кремлівський очільник Путін сприймає за слабкість.

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Голова Європейської дипломатії Кая Каллас, яка напередодні підкреслила, що безумновного перемир’я дотримується лише одна сторона, сьогодні зранку, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі додала: на Росію треба посилювати тиск.

Президент Франції Еммануель Макрон публікує допис у соцмережі трьома мовами — французькою, англійською і українською: і наголошує — спроби Сполучених Штатів досягти миру — не працюють: «Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь».

Так само — до американців звертається і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський: «Я хочу лише сказати, що я шокований останнім російським ударом по Україні. Україна безумовно погодилася на перемир’я більше місяця тому. Мерзенні атаки на Кривий Ріг і Суми — це знущальна відповідь Росії на цю пропозицію. Президент Трамп, американська адміністрація бачать, що керманич Росії насміхається над їхньою доброю волею. Сподіваюся, вони ухвалять правильні рішення».

Реакція у США

Що ж на це відповідає Америка. Російський удар першим засуджує посольство Сполучених Штаті в Україні, а невдовзі спецпредставник Трампа у справах України Кіт Келлог, який не так давно потрапив у скандал через статтю в «Таймз» із заголовком про поділ України на зони на кшталт повоєнного Берліна, пише: російський удар — неприйнятний.

«Ця атака російських збройних сил в Вербну неділю по цивільним цілям у Сумах перетнула усі межі прийнятного. Там дуже багато цивільних загиблих і поранений. Як колишній воєнний командувач я розумію, що таке наводитися на ціль. І це — неправильно. Тому президент Трамп докладає усіх зусиль аби закінчити цю війну», — йдеться у заяві.

Реакція Трампа

Однак Україна і західний світ марно сподівається на засудження військових злочинців від головного світового миротворця.

«Я думаю, це було жахливо. Мені сказали, вони помилилися. Я думаю, це жахливо. Вся це війна жахлива річ. Я думаю війна… війна почалася через зловживання владою. Ця країна ніколи б не почала цю війну, якби я був президентом», — заявив Трамп.

Дата публікації 12:57, 14.04.25 Кількість переглядів 3 34 загиблих! Суми оговтуються від ракетних ударів! В Україні день жалоби!

Що в уяві Трампа означає — «вони помилилися», він так і не пояснив.

Тим часом президент Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS закликав американського колегу приїхати до України, аби побачити наслідки російського вторгнення на власні очі — перед будь-якими подальшими рішеннями і переговорами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 34 загиблих! Суми оговтуються від ракетних ударів! В Україні день жалоби!