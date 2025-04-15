Ракетний удар по Сумах: скільки потерпілих залишається у лікарнях і у якому вони стані

У Сумах продовжують рятувати життя потерпілих / © ДСНС

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Поранених у результаті ракетного удару по Сумах дітей оглянули лікарі ОХМАТДИТу і за необхідності їх перевезуть до Києва.

Про це ТСН повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У стаціонарі залишається 10 дітей, 7 — у важкому стані. Віктор Ляшко сказав, що до лікарень передали додаткові медикамети та медичні набори для операцій від Всесвітньої організації здоров’я. Він також закликав людей здавати кров, хоча її нестачі немає. Але донорство має постійним, особливо під час війни.

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Дата публікації 17:11, 14.04.25 Кількість переглядів 32 Суми! Чому про це ніхто не говорить! Ляшко наживо розставив усі крапки над І

У Сумських лікарнях залишається 44 людини. Щодо безпеки пацієнтів, які перебувають у шпиталях прифронтових міст, то тут, за словами Ляшка ми робимо, що можемо. Але неможливо всі медзаклади заховати під землю. І навіть, щоразу, спускати з реанімацій — в укриття. Він ще раз нагадав, що обстріли лікарень є військовим злочином.За даними ВООЗ із початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала систему охорони здоров’я 2334 рази. З них 1965 обстрілювали, власне, лікарні.

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