Ракетний удар по житловому будинку в Харкові: кількість загиблих різко зросла - що відомо

Наслідки обстрілу Харкова

У Харкові четверту добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція на руїнах багатоповерхівки у центрі міста. 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору серед білого дня, зруйнувавши будинки та забравши життя мирних мешканців.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Страшні знахідки під уламками

За останні вихідні рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіл ще чотирьох людей. Раніше на цьому місці виявили тіла 22-річної матері та її трирічного сина. Наразі офіційно підтверджено загибель шістьох людей.

Через потужність вибуху тіла сильно пошкоджені, тому остаточна ідентифікація деяких фрагментів ще триває.

Масштаби руйнувань та хід робіт

Російська ракета влучила у густонаселений район, пошкодивши лікарню та понад 30 будинків. Один під’їзд чотириповерхового житлового будинку, а також торговельно-офісна будівля поруч, зруйновані вщент.

З місця влучання вже вивезли понад 6 390 тонн бетонних і металевих конструкцій.

На руїнах цілодобово перебувають підрозділи ДСНС, кінологи з собаками та комунальні служби. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Доля зниклих та стан поранених

Пошукова операція не припиняється, оскільки доля щонайменше однієї людини залишається невідомою. Раніше повідомлялося про сімох осіб, які не виходили на зв’язок після удару.

Щодо постраждалих:

Загалом того дня поранення отримали понад 30 людей.

На сьогодні семеро постраждалих залишаються у медичних закладах міста. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний, загрози життю наразі немає.

Рятувальні роботи у центрі Харкова тривають до повного розбору завалів та встановлення долі кожного, хто міг перебувати в будівлі.

