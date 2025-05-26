“Ракети летіли одна за одною”: що відомо про моторошну атаку на Київщину (фото, відео)

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Росіяни вкотре атакували Київську область. Ще зночі було чути вибухи, працювали Сили протиповітряної оборони. Як повідомили у ОВА, внаслідок ударів пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди у Бориспільському районі, ще один будинок — у Фастівському, та автомобіль — у Бучанському. Постраждалих серед населення немає.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

ТСН побувала на місці ракетних обстрілів. Дмитро Фурдак побував на Київщині. Тут у селищі росіяни знищили фактично всю вулицю.

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У селі Мархалівка росіяни вбили чоловіка

У селищі Мархалівка росіяни знищили цілу вулицю. Тут працюють правоохоронці, рятувальники та волонтери. У селі загинув один чоловік - Микола Ліхтер. Вченому було 77 років. Він приїхав напередодні до села, будинок чоловіка не постраждав, але чоловіка вбило уламком.

Донька загиблого каже, що чоловік любив бувати у селі, поближче до природи.

“Мама казала, щоб він не їхав, але він приїхав і так сталось”, - каже донька загиблого.

Дружина загиблого Ганна Ліхтер каже, що у неї було погане передчуття: “Я казала, нащо їхати, бо вони бомбитимуть приміські території”.

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Наслідки обстрілу села

Один із чоловіків під час розбору завалів знайшов вишиванку та випускну сукню доньки.

“У них же свого нічого немає, все що могли придумали, а шо не придумали, то вкрали. А тепер хочуть, щоб ні в кого нічого не було”, - каже чоловік.

Яка ситуація у Макарові

У середмісті Макарова відбувається ліквідація наслідків обстрілу. Тут від ракетної атаки росіян постраждали понад 40 приватних будинків. З десяток постраждалих і одна людина загинула.

Сюди прилетіло щонайменше три ракети. Саме прилетіли, це не були збиття — кажуть місцеві. Власне, вирви глибиною до 8 метрів, які залишились після вибухів і масштаби руйнувань будинків кажуть про те, що це, ймовірно, були саме прильоти. Деякі з будинків зруйновані вщент. Залишилась лише груда камінь. Тільки на цій вулиці де ми перебуваємо дві таких воронки. Ще одна на сусідній вулиці. Там ракета прилетіла просто на обійстя. Частково зруйнувавши будинок. Його господар загинув.

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Нам вдалося зафільмувати як там працювали вибухотехніки. Так от прямо на наших очах вони витягнули рештки ракети.

Атака на Київщину / © ТСН

Без світла, газу та води залишилися десятки будинків.

“Ракети летіли одна за одною - 4 штуки. Три впало, одна в інший бік полетіла”, - кажуть місцеві жителі.

Наслідки атаки на Київ

Ракетами та “Шахедами” росіяни атакували також і столицю. Кореспондент ТСН Олександр Романюк побував на Лук’янівці.

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“Тут внаслідок удару дрона постраждало 10 будівель. На щастя, обійшлось без загиблих. Люди вчасно відреагували на тривогу та спустились до укриття”, - каже Олександр Романюк.

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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