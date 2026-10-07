Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

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У ніч проти 7 жовтня Росія завдала комбінованого удару «Цирконами», балістикою та сотнями дронів по Києву, Прилуках, Кременчуку, Запоріжжю та Дніпру, внаслідок чого є загиблі, масштабні руйнування житлових будинків і навіть знищення центру реабілітації птахів.

У Києві є загиблі, наслідки ударів зафіксовано у чотирьох районах

Цієї ночі Київ опинився під атакою росіян. У кількох районах столиці фіксують наслідки ударів.

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В Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови.

У Подільському районі внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

У Дарницькому районі внаслідок російської атаки загинули двоє людей. За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу. Крім того, уламки впали на відкритій території та загорілися.

У Шевченківському районі також зафіксували влучання на території нежитлової забудови.

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки удару по Києву в ніч проти 7 жовтня / © ГУ ДСНС у Києві

Київщина здригнулася від атаки РФ

Російська армія у ніч проти 7 жовтня здійснила комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київську область. В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складів і пожежі.

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Росіяни вдарили по Київщині ударними безпілотниками та балістичними ракетами. В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там спалахнули пожежі, які наразі вдалося локалізувати.

Крім того, пошкоджень зазнали вантажівка та причіп.

Через удари РФ на Київщині горів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік». Про влучання повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко.

«У нас влучання. Згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт. А ще усе обладнання і корми», — написала Ірина Снопко у Фейсбук та додала відео будівлі, що палала.

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«Садиба Нюшанік» — відомий центр, де реабілітують хижих та водоплавних птахів — лелек, лебедів, сов, яструбів, боривітрів, а також консультують громадян з питань щодо порятунку птахів. Птахи, які не можуть самостійно вижити в дикій природі через важкі травми, залишаються в садибі на постійне проживання.

РФ вдарила по Кременчуку: загинули люди

У середу, 7 жовтня, армія РФ масовано атакувала дронами і ракетами Кременчук на Полтавщині. Стався «приліт» у житловому районі міста. Щонайменше дві людини загинули.

«Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточняється», — повідомив голова Кременчуцької ОВА Віталій Дяківнич.

Крім того, у Кременчуцькому районі російська армія атакувала одне з підприємств.

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Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зазнало одних із найбільш масштабних руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя

Російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Мешканців міста та водіїв закликали враховувати це під час поїздок і стежити за офіційною інформацією. Деталі щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих наразі не повідомляли.

РФ вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі

Російські війська атакували Дніпро та влучили по промисловому підприємству. інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Крім того, у місті пошкоджено багатоквартирні будинки, спортивний клуб.

На Дніпропетровщині двоє людей зазнали поранень.

У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок і автівки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 65-річну жінку. Чоловік 64 років лікується амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській громаді.

Загинула жінка, люди не виходять на зв’язок: РФ ракетами атакувала Кіровоградщину

У середу вранці, 7 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кіровоградській області. У регіоні зафіксовано влучання по одному з об’єктів промисловості, є травмований.

В Олександрії загинула жінка, троє людей травмовані (їм надається необхідна медична допомога), ще двоє наразі не виходять на зв’язок.

Сталося також загоряння даху приватного житлового будинку. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється.

У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Минулося без постраждалих. На місцях подій залучені всі відповідні екстрені та комунальні служби.

РФ вдарила ракетою по будинку на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети. Сталось влучання у багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Триває розбір завалів. Є жертви.

«Одне з влучань — просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали. Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених», — заявив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки удару по Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У ДСНС уточнили, що попередньо четверо людей загинули, ще 20 травмовані, серед них — троє дітей.

На іншій локації через обстріли РФ виникла пожежа у виробничій будівлі.

Масована атака на Україну: ППО збила понад 160 цілей, серед яких «Циркони», «Калібри» та реактивні «Шахеди»

У ніч проти 7 жовтня (починаючи з 18:00 6 жовтня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України. Під прицілом ворога опинилися Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Для атаки противник застосував широкий спектр озброєння:

протикорабельні ракети: «Циркон»/«Онікс» (із Ростовської обл. РФ);

балістичні ракети: «Іскандер-М»/С-400/KN-23 (із Брянської та Воронезької обл. РФ);

48 крилатих ракет: повітряного, наземного та морського базування Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр» (із Вологодської, Курської обл. та акваторії Каспійського моря);

130 ударних БпЛА: типи Shahed (зокрема 46 реактивних), «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія» (із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також ТОТ Донецька та Гвардійського у Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 українські захисники знешкодили 161 повітряну ціль:

5 балістичних та протикорабельних ракет («Іскандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Онікс»);

39 крилатих ракет (Х-101, «Іскандер-К», «Калібр», щодо ще 6 ракет інформація уточнюється);

117 ворожих БпЛА (із них 38 реактивних «Шахедів»), «Гербера» та інших типів.

Незважаючи на ефективну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях. Ще на 5 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

У Повітряних силах зазначають, що атака триває, і в повітряному просторі країни перебуває до десяти ворожих безпілотників, тому закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 жовтня, попереджав про масований удар по Україні. Зеленський провів розширений селектор із військовим командуванням та урядовцями, на якому розвідка доповіла про підготовку російських окупантів до нового масованого удару.

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